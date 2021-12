Ljubavnica princa Alberta Nicole Coste progovorila je javno o princezi Charlene i čini se da o njoj nema nimalo lijepo mišljenje.

Stjuardesa imena Nicole Coste poznata je u javnosti kao dugogodišnja ljubavnica princa Alberta od Monaka, s kojim je dobila sina Alexandrea koji danas ima 18 godina i jedan dio godine živi s ocem u njegovoj palači.

Albert je sina tek prije nekoliko godina počeo uključivati ​u živote ostalih članova obitelji Grimaldi, počevši s rođendanskim proslavama i humanitarnim svečanostima, a Nicole je nedavnom intervjuu za Paris Match, pohvalila Alberta kako je lijepo prigrlio Alexa, međutim to je ostalo u sjeni grubih riječi koje je izrekla o princezi Charlene, to jest Albertovoj supruzi.

Nicole naime tvrdi da je Charlene iskoristila prvu priliku Albertova odlaska na put i da je Alexandrea dala preseliti u prostorije za poslugu. Nakon njezinih tvrdnji Albert je prema pisanju stranih medija ostao bijesan jer je Nicole javno progovorila o tome, a njegov bijes će vrlo vjerojatno biti još veći zbog novog intervjua koji je dala za Daily Mail.

Podsjetimo, Charlene se povukla iz javnog života dok se u Južnoafričkoj Republici oporavljala od emocionalne i fizičke iscrpljenosti, iz koje se nakon deset mjeseci vratila kući i trenutačno navodno boravi u mentalnoj instituciji. I dok je njezina priča zabrinula i rastužila mnoge, Nicole za nju nema nimalo suosjećanja.

"Nije me briga što se događa s njom. Zašto bi me trebalo biti briga? Sve što joj se događa je karma", tvrdi Nicole, koja princezi nije oprostila to što je njezinog sina smjestila s osobljem palače prije vjenčanja s Albertom vrijednog 53 milijuna funti 2011. godine.

Inače, Nicole i njezin sin bili su ljetos pozvani na jedan od vrhunaca društvene scene Monaca, na Bal Crvenog križa, dok se Charlene liječila od misteriozne bolesti.

"Ljudi u Monacu me vole više nego Charlene. Stvarno me vole i poštuju", tvrdi Nicole i dodaje da je ostala bliska s Albertom s kojim je zapravo imala šestogodišnju tajnu vezu.

"Poznajem tog čovjeka 25 godina", zaključila je Nicole, a Albert se zasad na njezine najnovije komentare i javni istup nije oglasio, no njegova se reakcija željno iščekuje.

Rozga najavila veliku novost, ali to je umalo palo u drugi plan zbog oblina koje je istaknula u haljini za dive! +21

Drastična promjena: Kako nekoliko mjeseci kasnije izgleda dečko zbog kojeg je Martina Tomčić izjavila da se zaljubila? +32