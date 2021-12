Princeza Charlene kloni se javnosti posljednjih mjeseci, a zbog toga su se počeli šuškati razni tračevi o njezinu realnom stanju.

Princeza Charlene se skriva od javnosti jer joj je lice uništeno na posljednjoj plastičnoj operaciji, tvrdi španjolska kraljevska ekspertica Pilar Eyre, a prenosi Daily Mail. Upravo Pilar optužila je bivšeg španjolskog kralja Juana Carlosa prije nekoliko godina da se upucavao princezi Diani kada je ona imala tek 25.

Sada tvrdi kako je uvjerena da je princeza Charlene bila na plastičnoj operaciji u Dubaiju, no zahvat je pošao po krivu te je princeza dobila ožiljke zbog kojih sada skriva lice. Njezine tvrdnje zasad nitko nije ni potvrdio ni opovrgnuo, no princ Albert je još ranije rekao kako je njegova supruga mentalno i psihički isrcpljena, a to nije povezao s rakom, koronavirusom, ali ni s plastičnim operacijama.

Podsjetimo, princeza Charlene završila je na liječenju samo nekoliko dana nakon što se vratila u Monako svojoj obitelji od koje je bila razdvojena 10 mjeseci.

Princ Albert je za časopis People otkrio da je primljena u ustanovu za liječenje izvan Monaca i to nakon što je postalo očito da nije dobro te da je njezino trenutno stanje rezultat nekoliko čimbenika koji su privatne naravi.

"Očito je bila iscrpljena, fizički i emocionalno. Bila je opterećena i nije se mogla suočiti sa službenim dužnostima, životom općenito, pa čak ni obiteljskim životom. To je svakako bio faktor, ali u ovom trenutku radije ne bih ništa više komentirao", izjavio je princ.

Inače, o problemima u njihovu braku neprestano se šuškalo tijekom njezina boravka u Južnoafričkoj Republici i mnogi su sumnjali da mu se više neće vratiti, no on je te glasine uporno i oštro poricao, a ovih su se dana pojavile i glasine da joj veliku podršku pruža ruski milijarder Vladimir Doronin, koji je poznat i kao bivši zaručnik supermodela Naomi Campbell.

"Charlene i Vladimir su u kontaktu i provode puno vremena zajedno. Čini se da je u njemu pronašla oslonac tijekom svojih bračnih problema", izjavio je njima blizak izvor za The Sun.

