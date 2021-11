Ljubavna priča Simona Cowella i Lauren Silverman započela je 2009. godine kada je ona još bila u braku s njegovim dobrim prijateljem.

Glazbeni mogul i producent Simon Cowell i njegova djevojka Lauren Silverman nisu se suzdržavali od razmjenjivanja nježnosti i poljubaca na Shooting Star Ballu u Londonu.

62-godišnji Simon pred fotografima je ljubio svoju 44-godišnju partnericu koja je zablistala u senzacionalnoj u crnoj haljini s blistavim ukrasima. Izgledali su sretno kao i uvijek kada se pojave pred kamerama, a njihova ljubavna priča i dalje je zanimljiva javnosti.

Par je zajedno još od 2009. godine, a upoznali su se pet godina ranije, i to na Barbadosu. Laura je tada tamo ljetovala s tadašnjim suprugom i Simonovim dobrim prijateljem Andrewom Silvermanom, a navodno je producent već onda bacio oko na nju.

No kako je bila u braku, Simon je nastavio izlaziti s drugim ženama, uključujući novinarku Terri Seymour i vizažisticu Mezhgan Hussainy, s kojom je bio zaručen od 2010. do 2011. godine, no kasnije je priznao kako je to bila velika pogreška.

Nakon dvije propale veze Simon se ipak odlučio javiti Lauren, koja je živjela u New Yorku i u čijem se društvo jako ugodno osjećao. Iako je bila udana, počeli su tajnu vezu, no sve su priznali 2013. godine kada je Lauren ostala trudna. Ubrzo nakon toga njezin je suprug zatražio razvod zbog preljuba, a brak su brzinski okončali u studenom iste godine. U finalnom dogovoru morali su poštovati odredbu da se Simon kloni Laurenina i Andrewova sina Adama ili bi u protivnom morao platiti kaznu od 50 tisuća dolara.

Lauren je na samo Valentinovo 2014. godine rodila sina Erica, koji je dobio ime po Simonovu ocu.

"Nisam ponosan na okolnosti u kojima se sve dogodilo, ali ne mogu pobjeći od toga. Trudnoću nismo planirali, ali bio sam sretan i pratio sam ju na prvi ultrazvuk. Osjetio sam se nevjerojatno zaštitnički prema njoj i prema djetetu. Nikada nešto slično prije toga nisam osjetio", priznao je Simon u jednom od intervjua za Daily Mail.