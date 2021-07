Simon Cowell je, kako pišu britanski mediji, odlučio da je vrijeme da njegov show "X Factor" završi s emitiranjem.

Lovac na talente i glazbeni mogul Simon Cowell (61) odlučio je nakon 17 godina da je vrijeme da se ugasi show "X Factor".

Riječ je o emisiji u kojoj su se iznjedrili britanski talenti poput Leone Lewis te članova bendova One Direction i Little Mix. Na vrhuncu popularnosti "X Factor" je pratilo oko 10 milijuna gledatelja, no posljednjih godina su te brojke puno manje i njegov kreator Simon, čije se bogatstvo procjenjuje na 600 milijuna dolara, smatra da ga treba ugasiti.

Kako je ispričao izvor za The Sun, mogul je odlučio radije sam sada označiti kraj nego da show postane predmet poruge zbog forsiranja njegovog emitiranja. Cowell je postao poznat kao glavni član žirija u "X Factoru" u koji su prijavljivali amaterski pjevači kako bi dobili dobili ugovor s njegovom diskografskom kućom i ostvarili glazbenu karijeru.

"Globalno je to i dalje fenomen i svake godine ima milijune gledatelja. No nema dvojbe da je u Velikoj Britaniji postao malo dosadan. Simon zna kako biti na vrhu i napraviti hit. Posjeduje prava za show i to je njegova odluka, a ne od televizijskog kanala ITV", rekao je izvor za The Sun.

Inače, u posljednjoj sezoni "X Factora" 2018. u žiriju su bili Simon, Robbie Williams i njegova supruga Ayda Field te Luis Tomlinson kojeg je upravo taj show proslavio i spojio ga u nekad popularni boy bend One Direction.

No najvećom zvijezdom emisije je za većinu Leona Lewis koja je pobijedila 2006. i njena obrada pjesme Kelly Clarkson "A Moment Like This" postala je tada veliki božićni hit i obarala rekorde.

Nakon toga je uslijedila Leonina ljubavna balada "Bleeding Love", koja je bila sedam tjedna na vrhu britanskih, glazbenih ljetstvica, no njezin odnos sa Simonom se pogoršao i odlučila je da želi otići iz njegove diskografske kuće Syco.

Prije nego što je postala dio nje, bila je relativno malena tvrtka, no uspjeh su joj donijele glazbene skupine One Direction i Little Mix. Lewis je progovorila o tom važnom dijelu njezine karijere i priznala da je osjećala da njezina karijera nije dobila dovoljno pozornosti od Cowella.

"Bio je nevjerojatan, no na kraju dana to je bila golema diskografska kuća. U tom razdoblju sam osjećala da me sputavaju da ispunim svoj puni potencijal tražeći me da radim obrade tuđih pjesama. Nije u tome bilo ljubavi. Nisu mi davali nekog izbora stoga sam rekla da smo gotovi, ali da je sve u redu između nas", ispričala je svojedobno Leona.