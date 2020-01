U ljeto 1994. godine Liam Neeson oženio je Natashu Richardson, koja je bila i ostala ljubav njegova života.

Pripadnica holivudske elite Natasha Richardson i irski glumac Liam Neeson svoju su vezu započeli nakon upoznavanja na Broadwayu.

U ljeto 1994. godine par se vjenčao te sljedeće dvije godine dobio dva sina, Micheala i Daniela. Natashi je to bio drugi brak, prethodno je od 1990. do 1992. godine bila u braku s Robertom Foxom.

Bio je to jedan od onih holivudskih parova koji je vraćao vjeru u ljubav, a uz njih se nije vezao niti jedan skandal. Nažalost, sudbina je upetljala svoje prste te par zauvijek razdvojila 2009. godine nakon što je glumica doživjela nesreću na kanadskom skijalištu.

Podsjetimo, Natasha je pala skijajući te ozlijedila glavu, a odmah joj je pružena liječnička pomoć. Ipak, glumica je doktorima tada rekla kako je dobro te je krenula prema hotelu, no stanje joj se ubrzo pogoršalo. Dva dana nakon pada preminula je u 46. godini života.

Jednom prilikom glumac je priznao kako je utjehu nakon smrti voljene supruge pronašao u radu, a priznaje kako samo zbog dvojice sinova nije pao u depresiju. Oni su u vrijeme njezine smrti imali 12 odnosno 13 godina.

"Tuga mi dolazi u valovima, a još uvijek postoje razdoblja kad mislim da njezina smrt nije stvarna. Ponekad u stanu čujem kako se otvaraju vrata i još uvijek mislim da ću ju čuti", rekao je u intervjuu 2017. godine Liam.

"Udarila si glavom i ne znam možeš li me čuti, ali to je ono što se dogodilo. Vraćamo te u New York i doći će sva naša obitelj i prijatelji, to su bile zadnje Liamove riječi voljenoj supruzi, s kojom je ranije sklopio pakt da ako se ijedno od njih dvoje nađe u stanju vegetacije, da će onaj drugi isključiti aparate. Liam je svojoj ženi ispunio tu želju.

U siječnju 2019. godine glumca je potresla još jedna obiteljska tragedija. Njegov nećak Ronan Sexton, sin njegov sestre Bernadette, ozlijedio je glavu 2014. godine nakon noćnog izlaska s prijateljima, a 5 godina kasnije preminuo je u 36. godini života okružen obitelji u Irskoj.

Ronan je te kobne večeri izašao s prijateljima, a u ranim jutarnjim satim popeo se pijan na telefonsku govornicu, s koje je pao ravno na glavu te se nikada nije oporavio.