Jerry Seinfeld je današnju suprugu Jessicu oženio na Božić 1999. godine, a upoznali su se godinu dana ranije dok je ona još bila u braku s drugim.

Slavni komičar Jerry Seinfeld (64) i njegova supruga Jessica (50) u skladnom su braku već 22 godine i zajedno imaju troje djece.

No njihova ljubavna priča nije započela idilično, jer je Jerry preoteo Jessicu drugom muškarcu. Par se upoznao 1998. godine u teretani u New Yorku, samo dva mjeseca nakon što se ona udala za Erica Nederlandea. Jerry je bio taj koji je prišao Jessici i navodno ju odmah oborio s nogu šalom koju je ispričao, a nije poznato je li ona tada znala tko je on, iako je iste godine emitirano finale njegove megapopularne serije "Seinfeld". Jerry ju je pozvao na spoj, a ona je pristala i ostalo je povijest.

Ljubav je planula odmah, a Jessica je kasnije tvrdila da je njezin prvi brak svakako bio osuđen na propast te da je razmišljala o razvodu i prije nego što je upoznala Jerryja.

Godinu dana nakon sudbonosnog susreta u teretani, par se zaručio, a vjenčali su se na Božić 1999. na privatnoj ceremoniji. Godinu dana kasnije dobili su svoje prvo dijete, kći Sashu, zatim im se 2003. rodio sin Julian Kal, a 2005. dobili su još jednog sina, Shepherda Kellena.

Jerry i Jessica s djecom i danas žive u New Yorku no o svojem privatnom životu ne odaju puno.

Zanimljivo je i da je Jerry prije sadašnje supruge bio četiri godine u vezi sa Shoshannom Lonstein, koja je u vrijeme kada su se upoznali imala samo 17 godina, a njemu je bilo 39. Zbog kontroverzne veze prozivali su ga u medijima, no on se ni na što nije obazirao.

Inače, Jerry je prema podacima iz 2021. godine najbogatiji komičar na svijetu i njegovo se bogatstvo procjenjuje na 950 milijuna dolara.

Pogledajte kako danas izgleda ekipa iz blagdanskog klasika koji nas nasmijava već 32 godine, među njima je i zvijezda hit-serije +21

Sjećate se njega? Hercegovački tajkun o kojem se nekad puno pisalo snimljen je u javnosti nakon dugo vremena +5