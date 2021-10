Jerry Seinfeld je skupa s Larryjem Davidom napisao sve sezone serije "Seinfeld" koja je po mnogima najbolji sitcom u povijesti, a istražili smo gdje je popularni glumac danas.

"Seinfeld" je uz "Prijatelje" jedan od najpopularnijih sitcoma svih vremena, a s prvim danom listopada najpopularniji streaming servis Netflix sve je sezone ove voljene serije ponudio publici. Glavni protagonist Jerry Seinfeld danas ima 67 godina, a odmah je na pitanje postoji li šansa da će se popularna ekipa ponovno okupiti dao do znanja da neće.

"Vrlo sam nostalgična osoba, volim odlaziti na mjesta na kojima sam odrastao i koja me podjećaju na neka divna davna vremena. Ipak, volim ići naprijed u životu. Ne vjerujem da bi išta što napravimo novo bilo bolje od onoga što smo već napravili", komentirao je Seinfeld za časopis People. Zadovoljan je načinom na koji je popularna serija završila, a obožavatelje je upozorio da bi se mogli jako razočarati da se ponovno okupe.

"Jednom me je vozač taksija pitao zašto sam prestao snimati seriju koja je bila toliko popularna. Onda sam mu rekao da sam shvatio da se mogu povući i ući u legendu sitcoma ili nastaviti zarađivati masan novac. Pitao sam taksista što bi on napravio, a rekao mi je da bi radije ušao u legendu. I tako smo napravili. Ne namjeravamo se vratiti", poručio je Jerry.

Serija "Seinfeld" snimala se od 1989. do 1998. godine, a prema brojnim gledateljima diljem svijeta, upravo su oni najomiljenija ekipa s malih ekrana. Komičar i glumac je skupa s Larryjem Davidom napisao sve epidoze "Seinfelda", a Jerry je proglašen i jednim od najboljih komičara svih vremena. Za svoju ulogu je tijekom godina dobio čak 20 nominacija za nagradu Emmy, kao i četiri nominacije za nagradu Grammy za svoje albume komedije.

Za stand-up komediju Seinfeld se počeo zanimati još kao dječak dok je odrastao u New Yorku. Studirao je komunikacije te je još na fakultetu radio kratke showove, a zahvaljujući jednoj otvorenoj večeri za talente, dobio je priliku nastupati i u HBO-ovom showu 1976. godine. Pojavio se u nekoliko serija prije nego što je dobio vlastitu.

Serija "Seinfeld" je do svoje treće sezone postala najgledaniji sitcom u SAD-u, a nije trebalo dugo ni da osvoji čitav svijet. Nakon što se serija prestala snimati Jerry se iz Los Angelesa vratio u New York gdje je nastavio karijeru stand-up komičara, a nije htio nastaviti glumačku karijeru u tom trenutku. Od televizije se pak nikada nije odvojio te je uvijek rado surađivao na brojnim filmovima i dokumentarcima. Napisao je i nekoliko knjiga, a nedavno je s Netflixom potpisao ugovor za nekoliko svojih novijih stand-up nastupa.

Jerry iza sebe ima i nekoliko zanimljivih veza. S Carol Leifer hodao je neko vrijeme, a upravo kolegica komičarka bila je inspiracija za lik Elaine Benes u seriji "Seinfeld". Zaručili su se 1984. godine, no ubrzo zatim su prekinuli. Nakon Carol ljubio je Shoshannu Lonstein, koja je u to vrijeme imala 18 godina, a on 39. Mediji su ga prizivali zbog te veze, no on se ni na što nije obazirao te je s njom bio četiri godine u vezi. Jessicu Sklar upoznao je 1998. godine, dok je ona radila u odnosima s javnošću Tommyja Hilfigera. Iako je bila udana u tom trenutku, Jerry ju je pozvao vani i na kraju su se vjenčali godinu dana kasnije.

Par ima kćer Saschu i dvojicu sinova, Juliana i Spehperda. Danas žive i dalje u New Yorku, no o svom privatnom životu više ne odaju previše detalja.