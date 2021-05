Danijela Martinović i Petar Grašo bili su zajedno više od dvadeset godina, ali nikada se nisu vjenčali jer su vjerovali kako im brak nije potreban da ostanu zajedno.

Vijest o kraju ljubavi između Danijele Martinović i Petra Graše iznenadila je njihove brojne obožavatelje obzirom da su posljednjih dvadesetak godina slovili kao jedan od omiljenih, ali i najstabilnijih parova domaće estrade.

Što je točno presudilo njihovoj ljubavi zasad nije poznato, ali sada već bivši par prema pisanju magazina Story živi već neko vrijeme na različitim adresama.

Njihova ljubavna priča počela je prije više od 24 godine, a upoznali su se kada su im pjevačke karijere bile na vrhuncu te ostali zajedno sve do danas. Njihov prvi susret dogodio se na Dori u Opatiji 1995. godine, a dvije godine kasnije počela je njihova ljubavna veza.

Pred oltar se nikada nisu odlučili otići i izgovoriti jedno drugome sudbonosno da, no uvijek su djelovali kao skladan i zaljubljen par, koji je u nekim prilikima i zajedno surađivao i nekoliko su puta izjavili kako njihovoj vezi nije potreban brak da bi ostali jedno pored drugoga.

Nikada se nisu našli u središtu skandala ili ljubavnih afera, a Danijela se jednom prilikom pred kamerama IN Magazina našalila pa otkrila što bi učinila kada bi Petra uhvatila s drugom ženom.

"Ja bih rekla - a da vidim kakva nam je cura! Da li je možda poznajemo? Je li nam zgodna? Mislim, to je onda u tom trenutku naša cura! Hahahah, a kako ne razumiš, e!'', našalila se tada pjevačica. ž

Sada već bivši par u javnosti se nije često zajedno pojavljivao, ali Petar nikako nije htio propustiti Danijelinu promociju albuma "Neopisivo" prije godinu dana, kada s nje nije skidao zaljubljeni pogled. Zajedno su bili i nastupili na njezinom koncertu u Lisinskom 2019. godine na kojem su otpjevali pjesmu "Najdraže moje" i time oduševili cijelu dvoranu.

"Prije svega, lijepo nas je vidjeti, meni je lijepo vidjeti Danijelu i Danijelu mene jer se najčešće samo na bini viđamo koliko smo na putu'', rekao nam je tada Petar.

''Jako puno godina smo zajedno i odlučili smo da ne petljamo karijere koliko je to moguće jer smo zapravo i počeli jer smo bili odvojenih karijera. I to radimo u nekakvim zaista posebnim prilikam'', dodala je Danijela za kamere IN Magazina.

Od samih početaka detalje svog zajedničkog života držali su podalje od javnosti, ali unatoč tome svi su ih obožavali. Zajedno su proveli i karantenu zbog koronavirusa, a to im je bila prilika da konačno budu i malo više zajedno.

"Karantenu smo proveli u splitskoj kući u krugu obitelji. Bavili smo se sitnicama oko kuće i svim onim svakodnevnim stvarima koje nismo stizali zbog putovanja i odsutnosti proteklih godina, Naša odluka od samog početka bila je da ćemo privatan život držati podalje od očiju javnosti.Vjerujem da je svakom normalnom čovjeku obitelj utočište i luka u koju ne puštaš ulazak baš svakom tko to naumi", izjavio je Petar za Večernji list prije godinu dana.