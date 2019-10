Danijela Martinović i Petar Grašo svoju ljubav rijetko pokazuju javno, no ovog su put odlučili pred svima pokazati koliko se vole. Na njezinu koncertu u Lisinskom zajedno su zapjevali ''Najdraže moje''.

Glazba, poezija i humanost - glavne su odrednice Danijeline koncertne turneje ''Neopisivo''.

Neopisiva ljubav, kaže Danijela, dogodila se i na zagrebačkom koncertu, gdje je otpjevala svoje najveće hitove u novom aranžmanu, no njezina iskrenost i energija ostale su iste.

''Nikad više nisam bila ja. Ta vedrina i to se ništa nije izgubilo, dapače, možda samo ima potpuniju i dublju dimenziju'', kaže.

Između hitova Danijela je podijelila i pokoju motivacijsku poruku iz svojih knjiga.

''Na osnovu mojih zapisa jer mi je uvijek važna povratna energija publike i zato nikad nemam ništa zaključano da to mora biti baš tako, moram pustiti da se stvari događaju'', objašnjava.

Dogodio se i jedan romantični trenutak kakav ne viđamo često. Danijeli se na pozornici pridružio i njezin partner Petar Grašo. Zapjevali su ''Najdraže moje'' i oduševili cijelu dvoranu.

''Prije svega lijepo nas je vidjet, meni je lijepo vidjet Danijelu i Danijelu mene, jer se najčešće samo na bini viđamo koliko smo na putu'', priča Petar.

''Jako puno godina smo zajedno i odlučili smo da ne petljamo karijere koliko je to moguće, jer smo zapravo i počeli jer smo bili odvojenih karijera. I to radimo u nekakvim zaista posebnim prilikam'', dodala je Danijela.

Pitamo se ''prakticira'' li Danijela svoje životne motivacijske savjete koje je napisala u svojim knjigama i kod kuće s Grašom?

''Zna ponekad pa ja kažem ''Alo, nismo na tečaju!?'' Normalno, šalim se...dobra je, izuzetno to voli raditi i najljepše je u životu kad čovjek nađe raditi nešto što voli i kad još za to ima talenat'', smatra Petar.

Grašo je Danijeli napisao pjesmu ''Neka mi ne svane'' koja je uvrštena u top 10 pjesama Eurosonga svih vremena.

''To je inače jedan lijepi highlight u našim životima zato što je to bilo 98' i sjećam se - ja sam imao 22, pjesma je još nastala par godina ranije, nekako se vukla po ladici, i kad je došla, pjevala je prva, to je bila takva trta, moram priznati'', otkrio nam je Petar.

Kako bi sve ostalo u obiteljskom tonu, pobrinula se još jedna gošća - Danijelina sestra Izabela.

''Uživamo zaista pravo sestrinski, družimo se, pričamo o svemu, tu smo najranjivije, najotvorenije, znamo sve jedna o drugoj i ona je starija sestra i puno pomaže svojim savjetima'', priča Izabela.

Raspjevane sestre iz prvog su reda pratili ponosni roditelji. Ove su slavne pjevačice kao djevojčice bile potpuno različite, a što su nam njihovi roditelji ispričali o njihovom djetinjstvu, pogledajte u našem videu.

