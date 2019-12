Reperica Lil' Kim nekoć je bila velika glazbena zvijezda, a danas najviše pozornosti plijeni svojim licem koje je deformirano plastičnim operacijama.

Slavna reperica i glazbenica Lil' Kim početkom 2000-ih je palila i žarila svjetskim glazbenim ljestvicama, no danas je ostala tek sjena onoga što je nekoć bila. Iako i dalje redovito nastupa i održava koncerte, Lil' Kim najviše pažnje danas ne plijeni svojim hitovima, već plastičnim operacijama kojima se tijekom godina podvrgla.

44-godišnja reperica oduvijek je znala kako šokirati javnost, pa je tako 1999. na dodjelu MTV Video Music Awardsa došla u ljubičastoj haljini koja je otkrila njezinu lijevu dojku. Ipak, ono što danas šokira je njezino licem koje je deformirano brojem kirurških zahvata i grudima koje izgledaju kao da će prsnuti zbog silikona.

Njezin zvjezdani put nije bio lak već posut trnjem, no uspjela se iz lošeg društva i četvrti uspeti do slave i uspjeha. Naime, Lil' Kim odrasla je u Brooklynu u problematičnoj obitelji u kojoj su joj oba roditelja bili alkoholičari i ovisnici, a nakon razvoda, tada još malena Kim ostala je živjeti s ocem koji ju je u njezinim tinejdžerskim godinama odlučio izbaciti iz kuće. Tada je započeo i njezin glazbeni put, a nakon što je pjevala i repala na ulicama New Yorka Lil' Kim se polako uspela do slave i postala prepoznatljivo lice svjetske glazbene scene.

Privatan život joj je također bio prepun turbulencija i skandala. U tinejdžerskim godinama je bila u vezi sa Shawnom Powellom, koji je nakon nekoliko mjeseci veze s Kim završio u zatvoru zbog pljačke. Osuđen je na osam i pol godina zatvora. Ipak, to par nije pokolebalo pa su se nastavili viđati na način da bi reperica svakog tjedna redovito dolazila Powellu u zatvor, a pisali su si i pisma. Tako su se odlučili i zaručiti, no do vjenčanja nikada nije došlo.

Uskoro je reperica upoznala Christophera Wallacea s kojim je godinama održavala vezu, no uz česte prekide. U jednom je trenutku Lil' Kim čak ostala i trudna s njegovim djetetom no par je odlučio da je najbolje da se dijete ne rodi, pa je reperica pobacila.

Wallace je preminuo 1997., a glazbenica je godinama kasnije medijima ispričala kako ju je u jednoj prilici fizički napao i gušio sve dok se nije onesvjestila.

Početkom 2000-ih zaljubila se u Damiona "Worlda" Hardyja, koji ju je fizički zlostavljao, a upravo je zbog ozljeda koje joj je on nanio po prvi puta odlučila otići plastičnom kirurgu. Nekoliko joj je puta bio slomljen nos pa joj nije preostalo drugo no popraviti si narušeni profil odlaskom pod nož.

Nakon niza muškaraca koji su prošli kroz njezin život, Lil' Kim je 2014. rodila svoje prvo dijete, djevojčicu Royal Reign. Taj veliki događaj promijenio joj je život pa je javno priznala da je tek tada naučila istinski voljeti.

Nedavno je Kim priznala kako je ponovno sretno zaljubljena i to u muškarca koji nije slavan niti medijski eksponiran.

Iako nije imala lak život glazbenica se sada ipak smirila i uspjela pronaći obitelju sreću. Njezini obožavatelji vjerno prate sve njezine glazbene podvige, a mnogi navijaju i za to da napokon prestane ekperimentirati s plastičnim operacijama.