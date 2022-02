Liam Neeson priznao je da se zaljubio prvi put nakon ženine tragične smrti, ali ta ljubav ipak nije bila moguća.

Holivudski glumac Liam Neeson dospio je ovih dana na naslovnice brojnih svjetskih medija jer je priznao kako se zaljubio u njemu nedostupnu ženu snimajući film "Blacklight" u Melbourneu prije dvije godine, a koji se nedavno počeo prikazivati u kinima.

Pritom 68-godišnji Liam nije htio otkriti identitet misteriozne žene, ali dio njegovih obožavatelja je uvjeren da su shvatili tko bi to mogao biti. Kako javlja New Idea, mnogi vjeruju da bi to mogla biti glumica 36-godišnja australska glumica Yael Stone, koja je uz Liama glumila u "Blacklightu", a koja je u sretnoj vezi s australskim biznismenom Jackom Manningom Bancroftom od 2017. godine.

No ipak nisu baš svi uvjereni da je riječ o njoj, pa neki nagađaju da bi Liamova tajanstvena žena mogla biti australska glazbena ikona, 54-godišnja Tina Arena koja je u vezi s umjetnikom Vincentom Mancinijem od 2000. godine. A u cijeloj priči se spominje i 50-godišnja sestra Kylie Minogue, Dannii Minogue koja od 2014. godine ljubi Adriana Newmana.

"Liam šuti o tome tko je tajanstvena žena, ali siguran sam da su svi na setu pričali samo o tome", rekao je anonimni izvor za New Idea, te dodao da prijatelji i kolege žele vidjeti glumca sretnog nakon tragične smrti njegove supruge Natashe Richardson prije 13 godina jer od tada nije pronašao novu ljubav.

Natasha je poginula u skijaškoj nesreći kada joj je bilo tek 45 godina, a svojedobno bila jedna od najcjenjenijih engleskih glumica. i u Liama se zaljubila upravo na setu. Par je u braku dobio dva sina, Micheala i Daniela, koji su u trenutku majčine smrti imali 12 i 13 godina. Glumica je pala i udarila glavom dok je skijala s instruktorom u Quebecu, a iako je odbila otići u bolnicu preminula je od posljedice hematoma u ožujku 2009. godine.

Liam se nakon njezine smrti posvetio poslu, a glumio je u više od 40 filmova. Tek je pet godina kasnije progovorio o Natashinoj smrti.

"Pričao sam s njom nakon nesreće i samo mi je rekla da se spotaknula na snijegu", rekao je glumac.

Priznao je u emotivnom intervjuu kako mu svakoga dana nedostaje. Neeson kaže da su bili najbolji prijatelji te da su im životi krenuli na bolje nakon što su se vjenčali, no u svemu ih je zaustavila strašna tragedija.

Sinjsku manekenku koja čeka dijete s bivšim dinamovcem jurila policija zbog očitog prekršaja: "Lirime, plaćaš kaznu!" +30

Procurile sumnje u uzrok smrti Boba Sageta, takva ozljeda nije mogla nastati slučajno? "Potrebno je puno snage da lubanja zadobije toliko oštećenje" +15