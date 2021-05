Natasha Richardson, koja je preminula prije 12 godina, ovoga bi tjedna proslavila 58. rođendan.

Glumica Natasha Richardson, koja je iznenada preminula 18. ožujka 2009. godine, ovoga bi tjedna napunila 58 godina.

Richardson je pala ne tečaju skijanja na planini Mont Tremblant u Quebecu i udarila se u glavu. Potom je pala u komu zbog izljeva krvi u mozak i umrla u 46. godini.

Iza sebe je ostavila voljenog supruga, također glumca, Liama Neesona te njihove sinove Michaela i Daniela, koji još njeguju sjećanje na nju, baš kao i njezini bivši kolege.

Nje se, povodom rođendana, na svojem Instagramu prisjetila i Lindsay Lohan, koja joj je glumila kćer u omiljenoj obiteljskoj komediji "Zamka za roditelje" iz 1998. godine.

"Sretan rođendan, anđele", napisala je Lohan uz njihovu zajedničku fotku iz filma.

Svoje voljene majke nedavno se u intervju za The Sun prisjetio i njezin sin Michael, koji je imao samo 13 godina kada je umrla, dok je njegovu mlađem bratu Danielu bilo 12.

"Bila je izvanredna, izvanredna mama. Volio bih da joj mogu postavljati nasumična pitanja o industriji zabave i glazbi. Bio sam mamin sin dok sam odrastao i zaista je bila moja najbolja prijateljica. Mislim, svi smo bili bliski kao obitelj, no Danny je bio tatin sin, a ja mamin, to je sigurno", kazao je Michael te se dotaknuo i njezine tragične nesreće.

"Bilo je to tako iznenada. Kada je neočekivano i u cijelosti čudna nesreća, zaista ti to napravi nered u glavi, bez obzira na to vjeruješ li u sudbinu ili ne", istaknuo je Michael, koji je krenuo majčinim i očevim stopama te se bavi glumom.

Richardson je svojedobno bila jedna od najcjenjenijih engleskih glumica, a u supruga Liama Neesona zaljubila se na poslu. Upoznali su se 1993. godine na Broadwayu u predstavi u kojoj su zajedno glumili, a njihovi kolege koji su svjedočili tom trenutku otkrili su kako je kemija među njima na sceni bila neporeciva, a privlačnost nevjerojatno jaka, što su kasnije i sami priznali

No Natasha je u tom periodu prolazila kroz razvod s Robertom Foxom i teško su joj padali napisi u tabloidima o njezinoj aferi s Liamom, ali nije dopustila da joj to pokvari želju koju je osjećala da bude s njim.

"Jako sam se zaljubila u njega i znam zašto se druge žene lako zaljube za njega", kazala je svojedobno za Country Living.

Kada je konačno okončala svoj dvogodišnji brak, vezu s Liamom ponovno je morala staviti na čekanje jer je on otputovao u Poljsku zbog snimanja filma "Schindlerova lista", a 1994. godine konačno su okrunili svoju ljubav brakom. Godinu kasnije dobili su sina Michaela, a 18 mjeseci nakon toga i Daniela.

Neeson je u brojnim intervjuima nakon Natashine smrti priznao kako se nikada neće oporaviti od njezina gubitka.

"Njezina smrt nikada nije bila stvarna. Još uvijek nije. Postoje trenuci u kojima čujem kako otvara vrata, to se događalo jako često nakon prvih nekoliko godina. I danas kada čujem da se vrata otvaraju, mislim da ću čuti i vidjeti nju", izjavio je 2014. godine.

Svoj spas pronašao je u poslu i snimanju filmova. Prema časopisu People, u prvih devet godina nakon Natashine prerane smrti snimio ih je čak 43.