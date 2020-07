Brian May jedan je od osnivača grupe Queen, a danas ima status jednog od najboljih gitarista svih vremena.

Nemoguće je zamisliti svjetsku glazbenu scenu bez legendarne grupe Queen, a jedan od njezinih osnivača i glavni gitarist, Brian May, danas slavi 73. rođendan.

May je skupa s Freddiejem Mercuryjem i bubnjarem Rogerom Taylorom oformio grupu Smile, koja je nakon dolaska basista Johna Deacona promijenila ime u Queen te je postala jedna od najvećih rock skupina svih vremena.

Prvi bend je Brian imao već s 11 godina, a od rane se mladosti počeo zanimati za glazbu. Upravo ta ljubav dovela ga je i do titule koju ima danas - legende gitarskih rock rifova. S bendom je primljen u rock n' roll Kuću slavnih, dobio je nagradu Grammy za životno djelo, a brojni ugledni časopisi redovito ga svrstavaju u najbolje gitariste svih vremena.

May je uz zavidnu glazbenu karijeru vodio i zanimljiv privatni život. Od 1976. do 1988. godine bio je u braku s Christine Mullen. Zajedno su dobili troje djece, a nakon rastave upoznao je glumicu Anitu Dobson. Upravo ona mu je bila inspiracija za hit-pjesmu "I Want It All" iz 1989. godine. Pred oltar su stali u studenom 2000. godine.

Ugledni gitarist je nekoliko puta u intervjuima pričao i kako je bio u raljama depresije krajem 80-ih godina te je čak razmišljao o samoubojstvu. Crne misli povezivao je s raspadom prvoga braka te se nije mogao suočiti s činjenicom da nije ispunio sve što je zamislio kao suprug i otac. Do ruba su ga dovele i smrti njegovog oca Harolda te velikog prijatelja i kolege iz benda Freddieja Mercuryja. Srećom, izvukao se te je nakon nekoliko godina potpuno promijenio svoj život.

Brian May žestoki je protivnik cigareta jer su upravo one razlog smrti njegovog oca, koji je bio strastveni pušač. Zbog toga je bio poznat po tome da zabranjuje pušenje prije koncerata. Gitarist je veliki borac za prava životinja, vegetarijanac je i drži do svoga zdravlja.

U svibnju ove godine doživio je srčani udar te su mu liječnici ugradili tri stenta zbog blokade arterija. Medijima je ispričao nakon toga da je bio nadomak smrti, no danas se osjeća dobro.

Legendarni gitarist "težak" je preko 200 milijuna dolara. Detalji njegove karijere, ali i karijere cijelog benda Queen otkriveni su u filmu "Bohemian Rhapsody" prije dvije godine, a upravo on i ostali članovi benda bili su važan dio snimanja kako bi se što vjerodostojnije prikazale brojne činjenice iz njihove prošlosti.