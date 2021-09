Lea Michele i Cory Monteith su 2012. godine bili par o kojem su svi pričali, no sve je prekinula njegova tragična smrt godinu dana kasnije.

Tragična smrt kanadskog glumca Coryja Monteitha 2013. godine u crno je zavila njegove kolege sa seta serije "Glee", a u to je vrijeme bio u vezi s kolegicom Leom Michele kojoj je trebalo dugo da se od svega oporavi. Par se upoznao još 2009. godine, no njihova ljubav je procvala tri godine kasnije. Postajali su sve bliži, a Lea je priznala i kako je s njime htjela osnovati obitelj.

Čim su se upoznali Cory je smatrao kako je Lea jedna od talentiranijih glumica s kojima je radio i odmah mu se svidjela. Godinu kasnije počelo se šuškati da su u vezi, no Michele je sve demantirala u medijima. Cory je u to vrijeme navodno ljubovao s Taylor Swift, a Lea je ljubila glumca Thea Stockmana. "Naša veza je jednostavno prošla svoj rok trajanja, no uvijek ćemo ostati prijatelji", rekla je Lea nakon prekida s Theom u rujnu 2011. godine.

Medijima nije trebalo dugo da ponovno krenu s pisanjem o njihovoj romansi, a u veljači 2012. godine par je napokon potvrdio svoju vezu. Na Valentinovo te godine snimili su ih na spoju u Los Angelesu, a izgledali su zaista zaljubljeno. Zajedno su odlazili na putovanja, a više se nisu htjeli ni skrivati.

Mjesecima su bili nerazdvojni, paparazzi su ih pratili na svakom koraku, a ljubakanja pred kamerama su im postala svakodnevna zabava. Svoju burnu prošlost i eksperimentiranje s opijatima Cory nikada nije skrivao. U jednom intervjuu 2011. godine rekao je kako ljudi često brzaju sa zaključcima. "Nije mi čudno što mediji donose zaključke, no imao sam potrebu objasniti svoju prošlost. Nadam se da će moja priča pomoći mladima da pronađu put prema boljem životu i izbave se iz pakla droge", rekao je onda. Dodao je kako se počeo drogirati dok je tražio svoje mjesto u društvu.

U isto vrijeme, Lea je u intervjuima pričala kako se više ne sjeća vremena kada ona i Cory nisu bili par. "Nitko me ne poznaje bolje od njega. Zbog njega smatram da mogu napraviti bilo što. Po prvi put u životu, zaista sam sretna. Osjećam se kao najsretnija djevojka na svijetu", cvrkutala je glumica tada.

Činilo se kao da ništa ne može pokolebati njihovu ljubav, no onda je postalo sve jasnije da Cory ima problem s ovisnošću.

Početkom 2013. godine prijavio se u kliniku za odvikavanje od opijata, a Michele je cijelo to vrijeme bila uz njega te ga je podržavala. Govorila je kako jedva čeka osnovati obitelj s njim te je istaknula da će on biti predivan otac. Nakon nekoliko tjedana Cory je otišao iz klinike za odvikavanje te su njih dvoje odmah otišli na odmor.

Šok za sve je uslijedio 13. srpnja 2013. godine. Njegovo tijelo pronađeno je u hotelskoj sobi u Vancouveru, a preminuo je od posljedica kombinacije droge i alkohola. Pronašlo ga je hotelsko osoblje koje je upalo u sobu nakon što su primijetili da nije odjavio sobu kada je trebao.

Nakon njegove smrti, Lea Michele je objavila nekoliko pjesama njemu u čast, a pjevačica ga još danas spominje. Pričala je kako je on oduvijek bio povučen te nije previše htio pričati o sebi, a isticala je i da ga nikada neće zaboraviti. Unatoč činjenici što je nekoliko puta odlazio u klinike za odvikavanje, iz pakla ovisnosti se nikada nije uspio izvući.