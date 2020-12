Lana Del Ray prošetala u neprepoznatljivom izdanju i bez zaručničkog prstena na ruci kojeg je nedavno pokazala u popularnom showu i to samo nakon pet mjeseci veze.

Nakon što je njezine obožavatelje iznenadila vijest da je zaručena 35-godišnja pjevačica Lana Del Rey sada je ponovno sve iznenadila i to svojim imidžem, nakon što se neko vrijeme nije pojavljivala u javnosti.

Vijest o zarukama s glazbenikom Claytonom Johnsonom kojeg je navodno upoznala preko aplikacije za upoznavanje novih ljudi nije potvrdila, a na najnovijim fotografijama nema ni zaručnički prsten na ruci na kojoj trenutačno nosi langetu, a kako se ozlijedila nije poznato.

No ono što je sve iznenadilo je njezin izgled i višak kilograma koje je očito prikupila iz nekog razloga i pozdravila se sa svojom vitkom linijom. Promjena je došla do izražaja u uskoj sivoj majici i kratkim vrućim hlačicama u kojim se uputila do obližnjeg restorana brze hrane. Detalj koji je sve jako iznenadio je i njezina duga tamna kosa, jer je prije samo dva mjeseca imala kratku frizuru platinaste nijanse.

Lana je nedavno gostovala u showu slavnog voditelja Jimmyja Fallona u kojem je nosila dijamantni prsten na ruci, što je američkim medijima dalo povod da se raspišu o zarukama s Johnsonom nakon samo pet mjeseci veze. Par se upoznao na aplikaciji za spojeve u kolovozu ove godine, a vezu su započeli samo pet mjeseci nakon što je Lana prekinula s policajcem Seanom Larkinom, izvjestio je Daily Mail.

Inače, Lana je prošlosti navodno bila zaručena za pjevača Barrieja-Jamesa O'Neilla, no ni te zaruke nikada nije bila službeno potvrdila.