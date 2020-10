Lana Del Rey odlučila je drastično promijeniti izgled i više ne nalikuje na sebe.

Pjevačicu Lanu Del Rey već dugo nismo nigdje vidjeli, pa nije ni čudo da je prilikom njezina posljednjeg pojavljivanja u javnosti gotovo nitko nije prepoznao.

Naime, 35-godišnja Lana je snimljena u Los Angelesu s kratkom platinastom kosom, kojom je zamijenila svoje duge smeđe uvojke po kojima je poznata od samih početaka svoje karijere. No drastična promjena imidža ostala je u sjeni ljutnje njezinih obožavatelja koju je izazvalo Lanino neodogovorno ponašanje na predstavljanju njezine knjige poezije "Violet Bent Backward Over The Grass".

Ono što im je zapravo zasmetalo je zaštitna maska koju je Lana očito htjela uskladiti s lepršavom kratkim kombinezonom koji je nosila, međutim koja nema baš nikakvog učinka jer je izrađena od prozirnog, mrežastog materijala.

Lana je za vrijeme čitanja odlomaka iz svoje knjige bila u posebno ograđenom prostoru, no ispostavilo se da je kasnije snimala selfije s obožavateljima koje su oni dijelili na društvenim mrežama.

Oni ljutiti prozvali su je neodgovornom i opasnom za sebe i druge. U obranu pjevačice ubrzo je stala njezina sestra koja je odgovorila na njihove bijesne komentare, poručivši im da je Lana bila od svih udaljena pet do pest metara i da je njezin test na koronavirus bio negativan.

"Ne mogu vjerovati da Lana stvarno nosi ovakvku masku i komunicira s ljudima. To je tako neodgovorno", "Zašto je ona među gomilom ljudi i nosi mrežastu masku. Volim Lanu, ali ovo je nevjerojatno neodgovorno", "Djevojko, usred pandemije smo", "Lana je odrasla žena i ne bismo joj trebali govoriti što da radi, ali nošenje takve maske je opasno za nju i za druge", samo su neki od brojnih komentara koji se se proširili društvenim mrežama.

Osim knjige poerzije, Lana bi ovih dana trebala objaviti i svoj sedmi studijski album naziva "Chemtrails Over The Country Club".