Novi film o Batmanu svjetlo dana bi trebao ugledati sljedeće godine, a dok cijeli svijet bruji o najavnom videu, u kvizu provjerite koliko znate o slavnom junaku.

Najavni video za novi film iz serijala o Batmanu ugledao je svjetlo dana prije samo dva dana, a brojni obožavatelji diljem svijeta jedva čekaju da dođe i u kina. "Snimili smo samo 25 % filma, ali jednostavno sam morao pokazati dio onoga što smo dosad napravili", izjavio je redatelj filma Matt Reeves.

Glumac Colin Farrell izgleda neprepoznatljivo nakon transformacije u zlobnog Pingvina, jednog od glavnih negativaca u novom filmu o Batmanu, a producenti su objavili brojne detalje o filmu koji bi u kina trebao stići 1. listopada sljedeće godine.

U našem kvizu provjerite svoje znanje o popularnom liku te koliko ga dobro poznajete.

Koliko dobro poznaješ Batmana? Tko je službeni tvorac Batmana? Tko od ovih superjunaka postoji u istom svijetu kao i Batman? Prije nego što je postao The Penguin, Oswald Cobblepot bio je dio koje cirkusa? Tko je bio "originalni", prvi Robin? Koji od ovih glumaca nije viđen u filmu "Batman and Robin" iz 1997. godine?

Koji je negativac poznat po tome što je Batmana nazivao "Detektivom"? Batman ima mnogo prijevoznih sredstava. Koji film prikazuje samo Batmobile tijekom cijelog filma? Kako se zove Batmanov batler? Koje je Batmanovo pravo ime? Tko glumi Batmana u novom nastavku, koji će biti prikazan 2021. godine? Izgleda da su ti detalji o Batmanu malo promaknuli. Pokušaj ponovno! Dobar rezultat, ali možeš ti to i bolje! Bravo, sve znaš o Batmanu. Podijeli kviz s prijateljima!

