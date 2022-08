Kate Middleton se pobrinula da šestogodišnja djevojčica koja je pisala njezinom sinu, princu Georgeu dobije odgovor pa oduševila obožavatelje britanske kraljevske obitelji.

Britanska vojvotkinja Kate Middleton ponovno je oduševila javnost i to nakon što je poslala slatko pismo šestogodišnjoj djevojčici koja je pozvala njezinog sina, 9-godišnjeg princa Georgea na svoj rođendan.

Unatoč ogromnoj količini pisama koja svakodnevno pristižu od strane obožavatelja na adresu kraljevske obitelji, 40-godišnja Kate pobrinula se da djevojčica dobije osobni odgovor iz palače.

O svemu se oglasila majka djevojčice, opisujući kraljevsku poruku kao nešto nevjerojatno za čuvanje i uspomenu.

"Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea zamolili su me da vam zahvalim na vašem pismu u kojem pozivate princa Georgea na proslavu vašeg šestog rođendana. Žao mi je što je trebalo toliko dugo da odgovorim. Njihova Kraljevska Visočanstva bila su iznimno zahvalna na vašem ljubaznom pozivu. Međutim, nakon što su pažljivo razmotrili mogućnosti, jako im je žao što nevoljko moraju odbiti poziv. Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea bili su neizmjerno dirnuti što ste se potrudili pisati njihovom sinu, princu Georgeu. To je zaista bilo vrlo pažljivo od vas i Njihova Kraljevska Visočanstva su me zamolila da vam pošaljem njihovu najtopliju zahvalnost i najbolje želje. Nadam se da ćete uživati ​​u svom rođendanu", stoji u pismu iz palače prenosi The Express.

U međuvremenu je i princ George uživao u vlastitom rođendanu, kada je 21. srpnja napunio devet godina, a Kate je tim povodom objavila njegovu novu fotografiju na društvenim mrežama.

