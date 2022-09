Kate Middleton našla se na udaru kritika obožavatelja Meghan Markle i to zbog blagog osmijeha s kojim su je kamere snimile na posljednjem ispraćaju kraljice Elizabete.

Posljednji ispraćaj kraljice Elizabete i dalje je aktualna tema svjetskih medija i rasprava na društvenim mrežama, na kojima se pojavila i rasprava o fotografiji princeze Kate Middleton i to onoj na kojoj je snimljena s osmijehom na licu.

"Zamislite samo kaos da se Meghan Markle usudila nasmijati na kraljičinu sprovodu", napisao je jedan od korisnika uz Kateinu fotografiju.

Just Imagine the outrage if Meghan Markle had rocked up to the queens funeral and dared to smile… pic.twitter.com/KAERhpQ4bi