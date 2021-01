Jasona Jamesa Richtera proslavila je uloga dječaka Jesseja iz filma "Moj prijatelj Willy" koji je postao jedan od najdražih dječjih filmova svih vremena.

Jedan od omiljenih dječjih filmova koji je obilježio mnoga djetinjstva je "Moj prijatelj Willy", priča snimljena prije 27 godine o posebnom prijateljstvu dječaka Jesseja i kita ubojice imena Willy.

Glumac koji je utjelovio u filmskom hitu 90-ih utjelovio Jesseja je Jason James Richter koji danas ima 40 godina. Glumom se bavi od malih nogu, kada je imao samo tri godine s roditeljima se preselio iz Oregona na Havaje. Tamo ga je otkrila japanska casting agencija kao mladića i bio je angažiran za neke televizijske spotove, a nakon se 1989. godine preselio u Los Angeles kako bi ušao u najozbiljniju filmsku industriju.

Jasonu je uloga u filmu "Moj prijatelj Willy" bila prva uloga, a dobio ju je nakon nimalo lake audicije i konkurencije više od 400 mladih glumaca. Na kraju je glumio u njegova dva nastavka i udvostručio zaradu za drugi film na milijun dolara i to kada mu je bilo tek 15 godina.

Uloga Jesseja mu je donijela veliku slavu i bio je vrlo tražen mladi glumac pa se pojavio i u filmovima "Neverending Story 3", "Cops & Robbersons" te serijama "Sabrina, mala vještica" i "Rugrats"-

1998. godine napustio je glumu i s 18 godina se posvetio glazbenoj karijeri. U sljedećih deset godina ostvario je samo jednu ulogu u filmu "Ricochet River" u kojem je glumio s Kate Hudson, a tek nakon duge pauze se odlučio vratiti na ekran.

Bilo je to 2009. godine kada je snimio film "Tekken" i seriju "Kosti", a među posljednjima na popisu njegovih glumačkih ostvarenja su uloge u u filmovima "Last Rampage", "High and Outside", "American Brawler" i "Ghost in the Graveyard".

Unatoč svim projektima, Jason se uvijek držao po strani i trudio biti što dalje središta pažnje, pa su mnogi pretpostavili kako je upao u gadne probleme.

"Šuškalo se da sam tetovirao lice, da sam doživio prometnu nesreću, da sam postao ovisan o drogama i slično", izjavio je glumac povodom 20. godišnjice filma koji ga je proslavio za Daily Beast.

Ipak, ne može poreći činjenicu da se našao iza rešetaka zbog nasilja u obitelji 2018. godine. Izvori bliski glumcu tvrdili su kako se Jason posvađao sa svojom djevojkom, a sudski izvor je potvrdio kako je razlog svađe bila njezina navodna afera s kolegom s posla i stvari su eskalirale.

Djevojka je ispričala policiji kako se sakrila i zaključala u spavaćoj sobi, no Jason je provalio i odvukao je na silu u dnevni boravak. Četiri sata nakon pojavila se policijskoj postaji i prijavila obiteljsko nasilje. Izvori blisku glumcu za TMZ su ispričali kako je djevojka ispričala da ju je Jason grubo uhvatio za zapešće, ali nije bilo vidljivih tragova na koži. 38-godišnji glumac tako je optužen za vandalizam i nanošenje fizičkih ozljeda ali bez vidljivih tragova.

Jasona Jamesa bismo uskoro trebali gledati u filmu "The Little Things" u kojem glume i Denzel Washington, Rami Malek i Jared Leto, čija se premijera očekuje 27. siječnja 2021. godine.