Legendarni Jim Morrison preminuo je 1971. godine od posljedica predoziranja, a već godinama kruže teorije zavjere vezane za njegovu smrt. Neki kažu da je još živ te da je kao William Loyer proslavio prije nekoliko dana 77. rođendan.

Pjevač grupe The Doors Jim Morrison do danas je ostao zapamćen kao jedna od kultnih ličnosti 60-ih godina, a unatoč činjenici da nosi titulu "rock boga", bio je poznat po svojim turbulentnim vezama. Ovih bi dana proslavio 77. rođenan, a brojni teoretičari zavjera uvjereni su kako je Morrison još uvijek živ.

"Kralj guštera" sebe je gledao kao melankoličnog pjesnika koji je imao sreću što je dio popularnog benda, a posljednje godine svoga života je bio u vezi s Pamelom Courson. Zbog nje je ostavio bend, pokrenuo samostalnu karijeru te se preselio u Pariz. Upravo u Parizu pjevač je pronađen mrtav 1971. godine, a imao je tek 27 godina.

Nekolicina njegovih obožavatelja tvrdi kako je Jim lažirao vlastitu smrt, dok neki od njih smatraju i da je ubijen te da su okolnosti njegove smrti zataškane u javnosti.

"Lažirao je vlastitu smrt"

Pamela Courson je 3. srpnja 1971. godine beživotno tijelo Jima Morrisona pronašla u kadi u njihovom stanu u Parizu. Nije bila tajna da se par drogira, a tu večer kada je umro navodno su uzeli previše heroina. Pamela je napunila kadu i polegla ga u vodu kako bi se oporavio, nakon čega je pozvala hitnu pomoć. Na žalost, nisu ga uspjeli spasiti.

Njegovu smrt Pamela nije htjela objaviti čak šest dana, a uvjeravala je menadžera da se ponaša kao da je Jim još živ. Na kraju je vijest objavljena, no dio obožavatelja bio je uvjeren kako je Morrison lažirao cijelu situaciju.

Sam Morrison u nekoliko je navrata spomenuo kako bi mu bilo zanimljivo da lažira vlastitu smrt, zbog čega su i krenule te glasine. Tijekom godina nekoliko je ljudi tvrdilo da su ga vidjeli. Prije četiri godine objavljeno je kako je Morrison još živ te stanuje u New Yorku, a ime je promijenio u William Loyer. Fanovi su pronašli Williama te još danas govore kako zaista izgleda kao starija verzija slavnog pjevača.

Teoretičarima zavjere na ruku je išla i činjenica da nije obavljena obdukcija Morrisonova tijela, što u tom trenutku zbog francuskih zakona nije bilo ni potrebno. Čak su i članovi benda The Doors jednom prilikom komentirali da ih ne bi čudilo da se Morrison odjednom negdje pojavi, no to su pričali godinama kasnije tek u šali jer im je nedostajao kolega.

"Morrison je ubijen"

Činjenica da francuske vlasti nisu obavile obdukciju Morrisonova tijela jasna je, no upravo to pokrenulo je daljnje teorije zavjere. Marianne Faithfull jednom je prilikom rekla kako je njezin bivši dečko, diler Jean de Breiteuil, odgovoran za pjevačevu smrt.

Tvrdi kako je odbila otići s njim dati heroin Morrisonu te večeri kada je umro jer je imala neugodan osjećaj u vezi svega. "Jean je otišao te večeri i ubio je Jima. Bila je to nesretna okolnost, jer je heroin koji mu je dao bio prejak. Svi koji su bili upleteni u njegovu smrt sada su mrtvi osim mene", rekla je Faithfull prije nekoliko godina u jednom intervjuu.

Morrisonov prijatelj Sam Bernett pak tvrdi kako je Jimovo tijelo maknuto te da nije zapravo umro u stanu u kojem je živio s Pamelom. Kaže da je pjevač došao u jedan klub kako bi kupio heroin te je otišao u WC iz kojeg se nikada nije vratio. Prema njegovoj tvrdnji, dileri koji su mu prodali heroin prestrašili su se te su njegovo tijelo odnijeli u stan.

U oporuci je Morrison sve ostavio Pameli, što je potaknulo sumnje da je ona kriva za njegovu smrt. Nekoliko godina nakon njegove smrti Pamela je počela imati mentalne probleme, a prijateljima je govorila kako očekuje njegov poziv te je svima pričala da mu je ona supruga. Ovisnost o drogama odvela ju je do smrti, a predozirala se 1974. godine. Kao i njezin partner, imala je 27 godina kada je umrla.