Jim Morrison je uvijek govorio kako mu je Pamela Courson srodna duša. Par se stalno svađao i mirio, a zbog nje je ostavio The Doors i otišao u Pariz.

Pjevač grupe The Doors, Jim Morrison, do danas je ostao zapamćen kao jedna od kultnih ličnosti 60-ih godina, a unatoč činjenici da nosi titulu "rock boga", bio je poznat po svojim turbulentnim vezama.

Sebe je gledao kao melankoličnog pjesnika koji je imao sreću što je dio popularnog benda, a posljednje godine svoga života je bio u vezi s Pamelom Courson. Zbog nje je ostavio bend, pokrenuo samostalnu karijeru te se preselio u Pariz.

Upravo Pamela je bila muza koja je inspirirala brojne Morrisonove pjesme uključujući "Love Street", "Queen of the Highway", te "Twentieth Century Fox". Par se upoznao kada je ona imala 19, a on 22 godine. Još od malena Pamela je pokazivala naznake buntovnog duha, a bila je kći ravnatelja škole. Upravo škola je nije zanimala te je odustala od obrazovanja te je krenula u potragu za umjetničkom karijerom skupa s prijateljicom u Los Angeles.

Jima Morrisona upoznala je u London Fogu, klubu gdje su The Doors svirali prije nego što su postali planetarno popularni. Jedno na drugog su gledali kao na mlade divljeg duha koji su neovisni te su njihovi poroci jedino čemu se mogu obvezati. Njihove osobnosti bile su vrlo slične stoga ne čudi da su s vremenom postali nerazdvojni.

Od samoga početka njihove veze par se stalno svađao, varali su jedan drugoga, no unatoč svemu, Jim je Pamelu gledao kao svoju srodnu dušu, tj. "kozmičku partnericu" kako je govorio.

Široko je poznata situacija kada je Morrison nakon jedve svađe zapalio sobu u koju se Pamela zaključala nakon što ga je udarila. Srećom, na vrijeme je izašla. Nakon svake svađe ili avanture, par se uvijek vraćao jedno drugom.

Ucijenila ga da ostavi bend i ide s njom

Oboje su bili svjesni koliko su samodestruktivni, no nikada nisu razmišljali o tome da prestanu konzumirati heroin ni alkohol. Upravo Pamela nije htjela da Jim nastavi karijeru u popularnom bendu te mu je zaprijetila da će otići od njega ukoliko ne odustane od The Doorsa. Smatrala je kako je Jim iznad svega što je radio njegov bend te se mora pronaći u samostalnim vodama.

The Doors su posljednji album "LA Woman" s Jimom Morrisonom objavili 1971. godine, nakon čega se pjevač s Pamelom preselio u Pariz, gdje se posvetio poeziji. Proveli su nekoliko mirnih mjeseci zajedno, sve dok u srpnju te godine pjevač nije pronađen mrtav. Službeni zapis kaže kako je preminuo od posljedica predoziranja, a imo je tek 27 godina.

U oporuci je Morrison sve ostavio Pameli, što je potaknulo sumnje da je ona kriva za njegovu smrt. Nekoliko godina nakon njegove smrti Pamela je počela imati mentalne probleme, a prijateljima je govorila kako očekuje njegov poziv te je svima pričala da mu je ona supruga. Ovisnost o drogama odvela ju je do smrti, a predozirala se 1974. godine. Kao i njezin partner, imala je 27 godina kada je umrla.