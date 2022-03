Jerry Springer progovorio je o svom kultnom showu "The Jerry Springer Show" pa otkrio što danas misli o njemu i zašto je promijenio povijest televizije.

Legendarni američki voditelj Jerry Springer odlučio je iskreno progovoriti o svom talk showu koji su pratili milijuni gledatelja diljem svijeta i otkriti pravu istinu što se događalo iza kamera.

"Ne mogu zamisliti ništa zabavnije. Mislim, nikad to nisam shvaćao ozbiljno i uvijek sam znao da je to glupa predstava. Ali bilo je zabavno i ljudi su uživali. To nije moglo spasiti svijet, ali nije vas moglo ni ubiti", izjavio je danas 78-godišnji Jerry za Page Six.

“The Jerry Springer Show” emitirao se u 27 sezona i gotovo pet tisuća epizoda snimljenih između 1991. i 2018. godine. Prve emisije krenule su s fokusom na politička pitanja, ali se brzo pretvorio u priče gostiju o preljubima, ali fizičkim sukobima punim psovki i pogrdnih riječi.

Jerry danas napominje da je show imao demokratsku kvalitetu jer je na američkoj televiziji predstavio prave, oštre ljude.

''Seinfeld'', ''Frasier'', ''Friends'', u njima su uvijek bili prikazani dobri ljudi iz više srednje klase. I to je bilo to, a onda se odjednom pojavio moj show”, zaključio je Jerry.

Jerryja danas smatraju zaslužnim za prikazivanje ljudi u medijima koji nikad prije zapravo nisu bili na televiziji i o kojima se moglo čitati samo u novinama ili sresti ih na ulici.

Jerry je danas još uvijek aktivan na televiziji, ali u puno drugačijem aspektu. Ovaj bivši odvjetnik i političar sada je zvijezda reality showa koji se temelji na arbitražnom sudu "Sudac Jerry" koja se potpuno razlikuje od njegova kultnog showa, a kojim on predsjedava.

"To jednostavno nije moja osobnost. Nitko to ne bi shvaćao ozbiljno da odjednom počnem vikati. Puno ljudi je tijekom 27 godina gledalo moju ludu emisiju, ali nikad ne vičem na goste, nikad ne psujem.Dakle, lakše je biti svoj nego igrati bilo koju drugu ulogu. To je ono što ja osjećam", priznao je Jerry.

