Isabella Viola Lindblom napustila je otok Jaz kod Rogoznice na kojem je boravila posljednjih mjesec dana i autobusom se otputila u Split u kojem je izazvala pravu pomutnju.

Švedska manekenka Isabella Viola Lindblom o kojoj su se raspisali domaći mediji nakon što je okupirala otok Jaz kod Rogoznice, isti je navodno napustila i otputila se autobusom u smjeru Splita, prenosi Jutarnji list.

Nakon što je mjesec dana živjela s kokošima i psom na nenasljenom otočiću i nakon što je postala glavna tema mještana koje je tjerala od sebe, Isabella je napravila kaos u autobusu koji je krenuo iz Trogira prema Splitu u kojem je i verbalno napala vozača i neke od putnika.

"Ona je potpuno nesuvisla, priča i svađa se sama sa sobom, zatim se posvađala s nekoliko putnika, a onda je napala i vozača. Govorila je: Kamo ja to idem, kamo me voziš? On nije znao engleski pa ju je to vjerojatno dodatno uznemirilo. Bojao sam se da ga fizički ne napadne i omete u vožnji i ugrozi nas sve. Zvao sam i policiju, a tamo su me pitali: Jeste li vi liječnik kada znate da joj treba pomoć?", izjavio je za Jutarnji list jedan od putnika.

Prema pisanju Šibenskog portala, zbog cijelog slučaja reagirale su i nadležne službe.

"Naš komunalni je redar izlazio dva-tri puta na dojave o neredu koji radi ta žena na otoku Jaz. Pomorska policija je također intervenirala, naplatila joj kaznu i dala rok od 24 sata da napusti otok. Zadnjih dana je ne viđamo, pa ćemo ići provjeriti je li još tamo. Pomorska policija ponovno će obaviti izvide. Oni su svoje već odradili izdavši joj rješenje s kaznom i rokom za iseljenje s otoka. Mi smo obavijestili sve koje smo trebali, jasno i Državnu imovinu jer je otok u vlasništvu države. Problem je što je ona kao europska državljanka zaštićena, a pravi problem stvarajući nered i tjerajući ljude s otoka. Kada bih ja u Münchenu razapela šator na nekom trgu, pokupilo bi me za dvije sekunde i deportiralo", izjavila je načelnica Općine Rogoznica Anita Živković.

Isabella je tijekom posljednjih deset godina ostvarila uspješnu manekensku karijeru i tako puno zarađivala, a krasila je brojne naslovnice svjetskih časopisa, no čini se kako je odlučila napraviti potpuni životni zaokret, a danas bi je i rijetki uspjeli prepoznati na prvi pogled.

