Iz Rogoznice stiže pomalo bizarna priča. Nekadašnji top model, koji je krasio i naslovnice Voguea, 31-godišnja Šveđanka Isabella Viola Lindblom naselila se na nenaseljeni otok. Ni državu ni Općinu nije pitala smije li, jednostavno živi u svom filmu. A najbizarnije od svega je što joj nitko ništa ne može. Sve dok ima novca.

Sama na pustom otoku. Ne, ovo nisu kadrovi iz nekog realityja Survivor, već život kojeg barem posljednjih mjesec dana živi bivši švedski top model Isabella Viola Lindblom.

Nekad je živjela san mnogih djevojaka, pod svjetlima reflektora, a sad dane provodi u osami. I to u Hrvatskoj.



''Nema, znači, nikakvu svoju ni kućicu ni ništa, nego spava u ležaljci'', govori Anita Živković, načelnica općine Rogoznica.

Iako nam iz šibenske policije kažu da Šveđanka više nije na otoku, ona je upravo ondje gdje su je i oni posljednji put vidjeli.

''Ispisali su joj prije tjedan dana, dodaju, novčanu kaznu, dobila je rok od 24 sata da napusti otok i da prijavi boravak u Hrvatskoj. Ali…

''Nastavno na upit obavještavam Vas da prema našim evidencijama 31-godišnja državljanka Švedske od postupanja policije prema njoj nije prijavila boravak u RH. Također, zakonski propisana kazna za prekršaj iz upita iznosi 200 kuna + 100 kuna sudskih troškova'', odgovor je iz PU Šibensko-kninske.

Čini se kako ova Skandinavka jednostavno ne mari za pravila zemlje u kojoj boravi.

U Rogoznicu je 31-godišnja Šveđanka došla prije nekih mjesec dana, rezervirala apartman s kojeg se pružao pogled na ovaj otočić Jaz. A onda je odlučila napustiti apartman i naseliti se na ovaj nenaseljeni otok. Novca, kažu mještani, ima. Viđaju je svakodnevno po mjestu. U lokalnoj trgovini. Plaća uredno taxi prijevoz, što automobilom, što brodom. Do samog otoka. Posljednje informacije kažu da na otoku ipak ne živi sama. Kupila je 15 kokoši i jednog psa.

Životinje su prebrojali lokalni komunalci. Na terenu su bili dvaput. A o njezinom boravku na pustom otoku, iz Općine kažu da su obavijestili

''Nije joj problem ništa platit, i to je nama problem. Znači, na način da sve kazne koje su u našoj domeni, mislim na državu i zakone, ona to plati i to je to'', govori Anita Živković.



Do kopna često doplovi sama, u gumenjaku. Ali i koristi “lokalce” koji je voze kud god zaželi.



''Kažu nam neki da ljudi već iskorištavaju to što žena ima novaca'', govori Ivica iz Rogoznice.

A prigode beru jagode, kažu.

A poznata Šveđanka “bere” priliku za ljetovanje po vlastitom guštu kao da je njezin cijeli otok. Živi, kažu mještani, u svom filmu, a nerijetko ima i svoje “žute minute”. Po cesti galami, s otoka tjera svakoga tko mu se približi.

''S najljudskije strane, toj ženi triba pomoć'', kaže Anita Živković.

Smije li i po kojim pravilima boraviti na otoku u državnom vlasništvu, pitali smo resorno Ministarstvo. Odgovor nismo dobili.

A tajna koju samo ona zna je i zašto je bogata i slavna Šveđanka cijeli svoj život odlučila spakirati u ovaj gumenjak.

