Grant Harrold koji je radio kao batler kralja Karla otkrio je dosad nepoznate detalje o kraljici Elizabeti i prisjetio se brojnih uspomena koje je s njom doživio.

Bivši batler novog britanskog kralja Karla III. otkrio je dosad nepoznate detalje o pokojnoj kraljici Elizabeti te ispričao kako je iza kamera i zidova palače bila baš poput svih drugih, a prisjetio se kako mu se ostvario san iz djetinjstva dok je plesao s njom u Balmoralu.

44-godišnji Grant Harrold razgovarao je s australskim radijskim voditeljima Ryanom 'Fitzyjem' Fitzgeraldom i Michaelom 'Wippom' Wipflijem dok je svijet oplakivao odlazak kraljice, koja je preminula u dobi od 96 godina.

Harrold je kao batler princa Charlesa radio između 2005. i 2011. godine i priznao je kako je u šoku zbog kraljičine smrti, dok je pričao o njenoj strani koju drugi nisu imali prilike upoznati, a od milja ju je nazvao gospođa Windsor.

U razgovoru se prisjetio kako je još kao mladić pitao oca kako plesati s kraljicom nakon što je pogledao dokumentarac o kraljevskoj obitelji, a on mu je odgovorio "ili se udaš u obitelj ili radiš za njih".

"Shvatio sam da ženidba možda ne bi bila pametan potez, ali onda sam pisao kraljici, napisao sam joj dva pisma. Čak sam poslao sliku pa je znala kako izgledam i zapravo sam joj poručio da ću jednog dana doći raditi za nju. No očito se to nije dogodilo jer sam postao batler njezinog sina", izjavio je.

Jedanaest godina nakon gledanja dokumentarca, Harrold se našao u plesnoj dvorani u Balmoralu s tadašnjom vojvotkinjom od Cornwalla.

"Plesali smo, a vojvotkinja je rekla, "oh, Grant, izgledaš prilično nervozno, prilično uplašeno". I rekao sam "to je zbog tog sna koji sam imao kad sam bio mlad. Rekao sam da mislim da ću večeras plesati s Kraljicom", a ona je rekla, "U ovoj sobi je 150 ljudi. Malo je vjerojatno da će Kraljica plesati s tobom". U tom trenutku kad smo završili s plesom, vojvotkinja je ispustila zvuk kao da sam joj stao na prste i pogledao sam prema dolje i vidio da nisam ništa učinio. Tada sam se okrenuo i ugledao kraljicu. Podigla je ruke za ples i zaplesali smo. Bila je nevjerojatna, iznimna osoba. Imam toliko lijepih uspomena, čak se sjećam jedne prilike kada smo zajedno trčali niz hodnik", prisjetio se.

Također je otkrio da je kraljica Elizabeta zapravo imala dvije lijepe strane.

"Uvijek postoji strana za koju svi znamo, svi je vidimo, svi volimo i to je bila kraljica, ali tu je bila i gospođa Windsor, koja je iza kulisa bila kao i svi drugi", otkrio je.

Princ Charles ga je službeno predstavio majci na njezin 80. rođendan.

"Tada sam zapravo bio zauzet posluživanjem, ali sjećam se da je princ hodao okolo i rekao: "Mama, ovo je Grant, jedan od mojih batlera" i rekla je "Oh", pogledala je okolo, a ja sam pomislio: "Oh, Bože, što sad da radim, ne znam što da radim!". No ona me pogledala, nasmiješila se i počela čavrljati sa mnom, a ja sam bio tako nervozan jer me princ upravo predstavio kraljici. Nešto mi je rekla i mislim da sam doslovno ostao prazan jer nisam mogao izgovarati riječi", priznao je.

Batler je dodao da ima još mnogo priča koje može ispričati iz svakodnevnog života u palači - uključujući kako mu se kraljica jednom nasmijala jer se naklonio dok je jahao konja.

"Bila je nevjerojatna žena i stvarno sam sretan što sam imao čast poznavati je dio njezina života", zaključio je.

