David Duchovny najpoznatiji je po ulogama u serijama "Dosje X" i "Kalifornikacija", a glumac koji danas slavi 60. rođendan imao je problema zbog ovisnosti o seksu.

Znamo ga kao FBI-evog agenta Foxa Muldera iz serije "Dosje X" i vrckavog Hanka Moodyja iz "Kalifornikacije", a glumac David Duchovny danas slavi "okrugli", 60. rođendan.

Rođen je u New Yorku, gdje je završio osnovnu i srednju školu, nakon čega je studirao književnost na Sveučilištu Princeton. Pisao je poeziju zbog koje je dobio i nekoliko nagrada, a 1987. godine započeo je glumačku karijeru i to u reklami za pivo. Godinu kasnije dobio je prvu ulogu u filmu, pojavio se i u seriji "Twin Peaks", a 1993. godine je postao svjetski poznat zbog uloge u seriji "Dosje X".

Skupa s kolegicom Gillian Anderson osvojio je publiku diljem svijeta, a kao Fox Mulder pojavio se i u "Simpsonima". Gostovao je u hit-seriji "Seks i grad", a jedna od zapaženijih uloga mu je bila i ona u seriji "Kalifornikacija" u kojoj je šest sezona glumio Hanka Moodyja.

Prije tri godine objavio je kako svoju glumačku karijeru stavlja na pauzu kako bi se posvetio pisanju i pjevanju. Duchovnyjeva posljednja uloga bila je ona u 11. sezoni "Dosjea X".

Često je u intervjuima govorio kako se od svih uloga najviše može poistovjetiti s onom Hanka Moodyja. S glumicom Teom Leoni vjenčao se u svibnju 1997. godine, a njihova kći Madelaine West Duckovny rođena je dvije godine kasnije. Sina Kyda Millera dobili su 2002. godine.

Popularni glumac je u kolovozu 2008. najavio kako se prijavio u rehabilitacijski centar zbog ovisnosti o seksu. Kasnije iste godine, njegov glasnogovornik je objavio kako se par mjeseci ranije rastao od supruge. Par se mirio i rastajao narednih godina, a 2014. godine su se službeno rastali.

Mediji su često nagađali kako je Duchovny često varao suprugu, no nikada nisu postojali čvrsti dokazi za to. S Teom je i danas u dobrim odnosima zbog djece, a on je bivšoj plaćao i alumentaciju od 40.000 kuna mjesečno.