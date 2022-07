Eva Longoria uživa na odmoru u Španjolskoj sa svojom obitelji i prijateljima, a od tamo je objavila fotku u bikiniju kojom je oduševila svoje fanove.

Eva Longoria odmara u Španjolskoj sa svojom obitelji i prijateljima, a od tamo objavljuje vruće fotografije.

Pozirala je naslonjena na ogradu broda u rozom donjem dijelu badića i bež duksi te je pokazala svoje zgodne noge i preplanuli ten.

"Provjereno na moru je život lijepši", napisala je u opisu ispod objave.

Njezini pratitelji nizali su same riječi hvale ispod fotke:

"Najbolja tekila", "Super badić", "OMG", "Savršena", "Kakva boja", "Prekrasna si", "Izgledaš prelijepo".

Na storijima je objavila fotografije hrane u kojoj uživa na odmoru, ali i slike u jednodijelnom bijelom badiću u kojem je pokazala svoju zategnutu stražnjicu.

Eva izaziva oduševljenje svojih obožavatelje gdje god da se pojavi i to nakon što se dugo borila s viškom kilograma, sve dok jednog dana nije tome odlučila stati na kraj. Posvetila se fitnessu, što joj se očigledno itekako isplatilo. Glumica je inače posljednjih nekoliko godina najviše posvećena obiteljskom životu i brizi o sinu Santiagu Enriqueu, kojeg je dobila s 54-godišnjim Joseom Bastonom, s kojim se 2016. godine vjenčala u Meksiku.

S njim je pronašla sreću nakon kratkog braka s košarkašem Tonyjem Parkerom. Njihov razlaz su uzrokovale njegove brojne prevare, a zadnja afera je dokrajčila ljubav među njima. Naime, glumica je pronašla poruke koje je Tony slao Erin Barry, supruzi njegovog suigrača Brenta Barryja. Kako su pisali američki mediji, Parker i Longoria su se družili sa supružnicima, a Parker očito nije mogao odoljeti Brentovoj ženi i skandal je doveo do razvoda dva para.

Glumica je prilikom rastave navela da su razlog nepomirljive razlike, no svima je bilo jasno što se zapravo dogodilo. Eva je svojedobno rekla da joj je to narušilo samopozdanje, no čini se da ga je itekako uspjela vratiti.

