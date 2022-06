Eva Longoria pokazala zanosno tijelo u žutom kupaćem kostimu pozirajući pokraj bazena, glumica ima zavidnu liniju i u 48-oj godini.

Eva Longoria pozirala je pokraj bazena na ležaljci, a ne sebi je nosila žuti kupaći kostim u kojem je pokazala savršenu isklesanu liniju dobivenu zahvaljujući trudu u teretani.

Iako ima 47 godina, glumica izgleda savršeno bez ijedne mane, a malo-malo to dokazuje i na svom Instagramu.

''Malo soli nije naškodilo nikome'', napisala je glumica u opisu fotografije.

''Ali stvarno, to tijelo!!!'', napisao je jedan obožavatelj.

''Majko mila…'', ''Kako si lijepa!'', ''Savršena forma'', pisali su joj drugi pratitelji koji nisu mogli odoljeti njenom izgledu.

Glumica se ne srami pokazati ni svoje lice bez šminke, a veliku pažnju posvećuje odlasku u teretanu zbog koje se i može pohvaliti ovako savršenim tijelom.

Eva izaziva oduševljenje svojih obožavatelje gdje god da se pojavi i to nakon što se dugo borila s viškom kilograma, sve dok jednog dana nije tome odlučila stati na kraj. Posvetila se fitnessu, što joj se očigledno itekako isplatilo. Glumica je inače posljednjih nekoliko godina najviše posvećena obiteljskom životu i brizi o sinu Santiagu Enriqueu, kojeg je dobila s 54-godišnjim Joseom Bastonom, s kojim se 2016. godine vjenčala u Meksiku.

S njim je pronašla sreću nakon kraha braka s košarkašem Tonyjem Parkerom. Njihov razlaz su uzrokovale njegove brojne prevare, a zadnja afera je dokrajčila ljubav među njima. Naime, glumica je pronašla poruke koje je Tony slao Erin Barry, supruzi njegovog suigrača Brenta Barryja. Kako su pisali američki mediji, Parker i Longoria su se družili sa supružnicima, a Parker očito nije mogao odoljeti Brentovoj ženi i skandal je doveo do razvoda dva para.

Glumica je prilikom rastave navela da su razlog nepomirljive razlike, no svima je bilo jasno što se zapravo dogodilo. Eva je svojedobno rekla da joj je to narušilo samopozdanje, no čini se da ga je itekako uspjela vratiti.

Hana Huljić tri tjedna pred porod istaknula trudnički trbuh u bijeloj dugoj haljini, na pozornicu je stala uz oca Tončija +22

Suprug Blanke Vlašić pohvalio se poklonom za budućeg sina, pripreme za dolazak bebe su krenule! +16