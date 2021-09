Conor Clapton pao je s 53. kata zgrade u New Yorku 1991. godine te je na mjestu ostao mrtav, a njegov otac Eric Clapton od toga se nikada nije oporavio.

Britanski glazbenik Eric Clapton po mnogima je jedan od najvećih gitarista svih vremena, a svojom glazbom zadužio je rock i blues. Svirao je u brojnim bendovima tijekom svoje impresivne karijere, a profilirao se i kao samostalni izvođač. Čitavo to vrijeme zbog svoje slave je bio na udaru medija zbog privatnog života, koji mu je obilježila jedna strašna tragedija.

Dugo je godina ljubio manekenku i fotografkinju Pattie Boyd, a pred oltar su stali 1979. godine. Njihov brak bio je prepun svađa, a nerijetko je zbog nasilja u njihovu domu morala intervenirati i policija. Godinama su pokušavali dobiti dijete, no bez sreće.

U međuvremenu je Clapton imao brojne afere, a s Yvonne Kelly završio je 1984. Nekoliko mjeseci kasnije dobili su kćer Ruth Clapton, no za nju nije znao nekoliko godina. Imao je i vezu s talijanskom glumicom i manekenkom Lory Del Santo, a nedugo zatim Lory je ostala trudna. Zbog toga je Pattie Boyd od glazbenika zatražila razvod, a on je sa svojom ljubavnicom sina Conora Lorena Claptona dobio u kolovozu 1986. godine.

Par nikada nije stao pred oltar, no zbog sina su održavali svoju vezu. Lory je Conora 1991. godine odvela u New York, gdje su s Ericom trebali provesti Uskrs. Odsjeli su na 53. katu zgrade, u stanu koji je pripadao Claptonovoj majci.

Upravo u to vrijeme, 19. ožujka 1991. Conor je prvi put proveo dan sam sa svojim ocem Ericom. Kako je Lory pričala, sjajno su se zabavili. Clapton je onda izrazio i želju da se oboje dosele k njemu u London kako bi živjeli svi zajedno, a priznao je kako je prvi put u život shvatio što znači biti roditelj. Dan kasnije Conor je uzbuđeno trčao po stanu dok je čekao Claptona da dođe kod njih, no onda se dogodila stravična nesreća.

Dječak se nagnuo kroz prozor na 53. katu zgrade te je pao na četverokatnicu koja je bila pored. Na mjestu je poginuo, a u tom trenutku u stanu je bila njegova majka skupa sa svojom sluškinjom. Glazbenik je bio na putu prema zgradi u trenutku kada se dogodila kobna nesreća.

Conorovo tijelo prevezeno je iz New Yorka u London, gdje je održan sprovod. Glazbenik se na sprovodu ispričao sinu što mu nije bio bolji otac te se oprostio od njega. Sprovod dječaka održan je 28. ožujka iste godine, a tisuće kolega diljem svijeta Claptonu i Lory Del Santo izrazilo je sućut. Nakon sprovoda Eric je pronašao pismo koje mu je Conor napisao dok je još bio u Milanu, prije nego što je otputovao u New York. Clapton je u nekoliko intervjua govorio koliko mu je to slomilo srce te da se godinama nije mogao oporaviti.

Zbog sinove smrti glazbenik je imao poremećaj spavanja, a zbog cijele se tragedije odrekao alkohola. Napisao mu je nekoliko pjesama, no najpoznatija je "Tears in heaven", pjesma koja se još danas pušta na sprovodima diljem svijeta.