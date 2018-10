Gitaristička i glazbena legenda, Eric Clapton 12. listopada objavljuje svoj prvi album s božićnim pjesmama pod nazivom Happy Xmas, a sve skladbe, među kojima i njegova "For Love On Christmas Day" zaogrnute su u novo blues ruho.

Premda neobičan potez za glazbenika koji je korjenito izmijenio sviranje gitare te bio u stanju na pozornici izvoditi nevjerojatne jednosatne improvizacije na tom instrumentu, Eric Clapton je britanskim medijima otkrio da je vlastitu verziju pjesme Jingle Bells, koja će se naći na albumu posvetio nedavno preminulome DJ-ju Aviciiju, a i sam je napravio crtež Djeda Mraza koji krasi naslovnicu albuma.

"Pomislio sam da bi ovogodišnje božićne pjesme mogle dobiti prizvuk blues glazbe pa sam aranžmane, koji su mi se motali po glavi, počeo zapisivati", prenosi talijanska novinska agencija Ansa. Smatra da je najuspješniji aranžman napravio za pjesmu "Have Yourself a Merry Little Christmas".

Eric Clapton (Foto: Getty Images)

Happy Xmas je Claptonov 24. studijski album. U bogatoj glazbenoj karijeri deset je puta nagrađivan Grammyjem.

Glazbenik, poznat po nadimcima Slowhand ili Spororuki i Bog, iza sebe ima niz uspješnih glazbenih ostvarenja, Laylu, I Shot the Sheriff, Wonderful Tonight, Tears in Heaven...

Eric Clapton (Foto: Getty Images)

Glazbeni kritičari smatraju da Clapton već gotovo 20 godina jednostavno uživa u statusu koji je izgrađivao desetljećima. Kažu da je danas bez namjere, želje, potrebe i ambicija za dokazivanjem bilo kome puno manje inovativan gitarist, još manje kantautor, a puno više pouzdana konstanta koja uživa svirajući ono što ga veseli i s kim ga veseli. Od albuma "Unplugged" (1992.) njegov je izbor pjesama, stila i suradnika, ocjenjuju kritičari, postao uglavnom predvidiv, no uvijek kvalitetan i s prepoznatljivim zvukom.

(Hina)