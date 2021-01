Chris Evans, Sarah Jessica Parker i Armie Hammer neke su od holivudskih zvijezda koje su izrazile javno mišljenje o napadu na zgradu američkog Kongresa u Washingtonu.

Brojni poznati oglasili su se na društvenim mrežama nakon događanja u SAD-u kakvo povijest gotovo ne pamti, odnosno nakon što su pristaše Donalda Trumpa nasilno ušle u zgradu američkog Kongresa kako bi izrazile nezadovoljstvo zbog pobjede Joea Bidena na predsjedničkim izborima.

Prosvjednici, ili kako ih neki nazivaju teroristi, nasilno su ušli u zgradu, a tijekom prosvjeda život su izgubile četiri osobe.

Sramotan čin osuđuje cijeli svijet i zgraža se nad njime, pa tako i mnoge slavne ličnosti.

"Ostao sam bez teksta", izjavio je glumac i zvijezda filma "Kapetan Amerika" Chris Evans dovodeći u pitanje učinkovitost vlasti.

I’m speechless — Chris Evans (@ChrisEvans) January 6, 2021

"Prijavljeni pucnjevi ispaljeni su unutar zgrade. To je razlog zbog kojeg ne možemo imati lijepe uspomene, vi je**** koji ste navalili na glavni grad", napisao je glumac Armie Hammer.

Reported shots fired inside the house chambers. This is why we can’t have nice things, you fucking mouth breathers who stormed the capital. — Armie Hammer (@armiehammer) January 6, 2021

I druge zvijezde pozvale su na Trumpov opoziv.

"Nezamislivo. Sramotno. Šokantno. Ali nikakvo iznenađenje. Mnogi su odgovorni za ovo, znate koji ste. Vaša retorika je nasilna, okrutna i podijeljena. Izmislili ste opravdanje za ovo, vi ste kukavice, niste vođe. Pokušat ćemo ovo popraviti, a vi pokušajte živjeti sami sa sobom", oštra je poruka glumice Sarah Jessice Parker.

Unimaginable.

Disgraceful.

Shocking.

But no surprise.

So many to hold responsible. You know who you are.

You dismissed the violent, divisive, cruel rhetoric. You made excuses.

Cowards

He/you are not leaders.

We will try to re-build. You will try to live with yourselves — Sarah Jessica Parker (@SJP) January 6, 2021

"Postoji li jedan razlog zbog kojeg Donald Trump trenutačno nije u lisicama? Da je bilo koji drugi Amerikanac poticao tisuće ljude na juriš na zgradu Kongresa, već bi bio iza rešetaka. Predstavnici reda i zakona moraju se s time suočiti", zaključio je njezin kolega Josh Gad.

Is there any single reason Donald Trump is not in handcuffs at this very moment? If any other American incited thousands into storming the Capital Building, they would already be behind bars. The “Law and Order” President needs to face both right now. — Josh Gad (@joshgad) January 6, 2021

"Mnogi moji prijatelji ukazivali su na to, ali on je upravo učinio najveću izdaju. On je ravan izdajniku. Mislim da Twitter ima opravdanje za brisanje njegova računa, i to zauvijek", oglasila je glumica Bette Midler.