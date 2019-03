Enrique Iglesias, obožavani "latino lover", održat će koncert u Areni Zagreb 1. prosinca 2019. Turneja imena “All the hits Live” u Zagreb dovodi novu, raskošnu produkciju, fantastičnog Enriquea i sjajnu energiju.

Enrique Iglesias vraća se u Zagreb sa spektakularnim showom s kojim će obožavatelje baciti u trans. Na turneji, u sklopu koje dolazi i u Hrvatsku, pjeva svoje najveće hitove poput Bailamos, Rythm Divine, Be With You, Duele El Corazon, Subeme La Radio, El Baño, Hero i Bailando - upravo one pjesme koje su na vrhu popularnosti svjetskih glazbenih ljestvica.

Zahvaljujući posljednjoj tehnologiji, Enrique će svojim obožavateljima pružiti vrhunski show koji uključuje puno specijalnih efekata, novu ogromnu pozornicu i LED ekran od 500 m2 te dva puta više rasvjete i pirotehnike nego do sada. Uz nezaboravne hitove, produkciju, energičnog i seksi Enriquea, taj koncert će biti nezaboravan.

Enrique je glazbenik, autor, glumac, vlasnik dvaju Grammyja i osvajač mnogih drugih glazbenih nagrada. Ovaj latino lover, koji je prodao više od 100 milijuna albuma, ima milijune obožavatelja diljem svijeta, više od 2,6 milijardi pregleda samo jedne pjesme na You Tubeu 'Bailando'', u Zagrebu će još jednom prirediti pravi show. Njegovi su hitovi više od 70 puta dosegli broj jedan na Billboardovoj ljestvici, surađivao je sa mnogim svjetskim glazbenicima, ostvario zavidnu karijeru koja traje već godinama.

S turnejom “All the hits Live” Enrique je već nastupao u Pragu, Budimpešti, Ljubljani, Oslu, Ateni, Kopenhagenu i Lisabonu. Samo je u Kijevu prodao ukupno 75.000 ulaznica za jedan koncert. Sjetimo li se samo posljednjeg rasprodanog koncerta, već je sada jasno da će se i za ovaj koncert tražiti ulaznica više.

Ulaznice su u prodaji od utorka, 5. ožujka u pretprodaji preko Enriqeove službene stranice www.enriqueiglesias.com, a od četvrtka na svim prodajnim mjestima Eventima te na www.eventim.hr.