Ebru Sahin i Cedi Osman tajili su svoju vezu od svih, ali sada više ne kriju koliko su zaljubljeni.

Turska glumica Ebru Sahin jedna je od najpopularnijih i najljepših glumica u svojoj zemlji, a brojne je obožavatelje stekla i u Hrvatskoj i to nakon što se pojavila u seriji "Ljubav osvetnika", čiji se novi nastavci uskoro vraćaju u programu Nove TV.

No osim svojim talentom, 26-godišnja Ebru medijske je stupce punila i poprilično velikim skandalom i to s kolegom iz spomenute serije, naočitim Akinom Akinozom. Naime, nakon što su snimili prvu sezone hit-serije Akin se otputio na odsluženje vojnog roka, gdje ga je posjetila ni više ni manje, nego Ebru. To možda ne bi bilo čudno, da Akin već u to vrijeme nije imao zaručnicu Sandru kojoj je rekao da su posjeti zabranjeni.

Njihove zajedničke fotografije ubrzo su osvanule u javnosti, a Sandra je navodno zbog toga doživjela psihički slom. Ebru je unatoč svemu ostala pri priči da su ona i Akin samo prijatelji, a on je nekako uspio spasiti zaruke.

Ebru o svom ljubavnom životu nikada nije voljela pričati u javnosti, no turski mediji poput Hurriyeta pišu da je od ljeta u vezi s košarkašem Cedijem Osmanom, a ona je njihove prve zajedničke fotografije na kojima razmjenjuju nježnosti na Instagramu objavila u kolovozu. Iako je isprva tvrdila da nisu zajedno, par je shvatio da to više ne može kriti pa su svima odlučili obznaniti da se vole.

Raskošnu produkciju serije "Ljubav osvetnika" s brojnim povijesnim lokalitetima prepoznali su ne samo gledatelji Nove TV, već i gledatelji diljem svijeta. Serija je tako osvojila brojne nagrade koje govore u prilog tome da se njezina popularnost proširila preko međunarodnih granica. U 2020. serija je obarala rekorde gledanosti izvan Turske te osvojila brojne prestižne nagrade izraelskog TV programa specijaliziranog za turske sapunice u kategorijama za najbolju seriju, najbolji televizijski par, najbolju glumicu te najbolju mladu glumicu. Priznanja seriji stigla su i iz Španjolske gdje je publika glavne i sporedne likove serije također uvrstila u kategorije najboljih.