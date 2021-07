Talijanski modni dizajner Gianni Versace ubijen je 15. srpnja 1997. ispred svog doma u Miami Beachu, a na 24. godišnjicu smrti prisjetila ga se njegova sestra Donatella Versace.

Donatella Versace (66) posvetila je svom pokojnom bratu Gianniju Versaceu objavu na Instagram profilu na njegovu 24. godišnjicu smrti.

"Uvijek smo jedno drugo nasmijavali. Gianni, nedostaješ mi svakog dana. Gianni Versace, 2. prosinac 1946. - 15. srpanj 1997.", napisala je Donatella.

Giannija Mariju Versacea, koji je bio talijanski dizajner i osnivač poznatog modnog brenda Versace, ubio je ispred njegove kuće u Miami Beachu Andrew Cunanan.

Tog kobnog jutra 15. srpnja 1997. išao je na kavu sam, iako je to uvijek to radio u društvu asistenta. Čim je iskoračio iz svoje kuće, Cunanan ga je upucao dva puta i u bolnici su mogli samo proglasiti njegovu smrt. Andrew je bio serijski ubojica koji je prije slavnog dizajnera ubio još troje ljudi i policija je za njim tragala oko dva mjeseca. Osam dana nakon što je ubio Giannija oduzeo si je život.

Ostao je misterij zašto je Cunanan ubio Versacea jer nije otkrio nikome svoje razloge niti ostavio nikakvu poruku. Kružile su glasine da je krenuo u ubilački pohod da bi otkrio tko ga je zarazio HIV-om. No obdukcija je pokazala da nije imao taj virus, a i Giannijeva obitelj je istaknula da on nije bio bolestan.

"Nije ranije uhvaćen jer su mu mete bili gej ljudi i nitko nije mario za njihove smrti. Šokira me činjenica da je bio uspješan u ubilačkom pohodu zbog homofobije", istaknuo je svojedobno scenarist Ryan Murphy koji stoji iza serije "Američka horor priča" i sezone naziva "Ubojstvo Giannija Versacea: Američka kriminalistička priča".

Inače, Versace je pokazivao ljubav prema modi još kao dječak i njegova majka ga je naučila šivati. Kao 26-godišnjak se preselio u Milano i tamo je izgradio svoju veliku karijeru.

Gianni je 70-ih predstavio svoju prvu samostalnu kolekciju nakon što je surađivao s brojnim modnim carstvima i brzo je postao hit. "Ne vjerujem u dobar ukus", svojedobno je rekao dizajner.

Bio je poznat po ekstravagantnom stilu koji je kombinirao luksuz, klasiku i seksualnost, a imao je veliki utjecaj na svoju devet godina mlađu sestru Donatellu. Nakon Giannijevog ubojstva ona je postala šefica njegovog modnog carstva i često ističe da je imala odličan odnos s bratom.

Ipak, priznaje i da zbog njega nije dolazila do izražaja jer on nije nikome dopuštao da gura svoje ideje i uvijek je njegova bila zadnja. No poslovni dio života nije utjecao na njihov privatni odnos koji je bio uvijek sjajan.

Gianni je bio poznat i po prijateljstvima s dobro poznatim zvijezdama među kojima su bili Eric Clapton, Madonna, Elton John, Cher, pokojna princeza Diana, Naomi Campbell i Kate Moss.

Uz posao uvijek je našao vrijeme i za zabavu te je zajedno s partnerom Antonijem D'Amicom, s kojim je bio od 1982. godine sve do svoje smrti, bio čest gost brojnih svjetskih tuluma te velika zvijezda visokog društva mode i zabave.