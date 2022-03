Troy Kotsur postao je prvi gluhonijemi dobitnik nagrade Oscar, a njegov govor na pozornici Dolby Theatrea dirnuo je mnoge.

Američki glumac Troy Kotsur ispisao je holivudsku povijest na 94. dodjeli Oscara u Los Angelesu u nedjelju navečer. 53-godišnji Troy zvijezda je filma "CODA" te je dobio zlatni kipić za najboljeg sporednog glumca, a postao je ujedno i prvi gluhonijemi dobitnik ove prestižne nagrade.

Dok je šetao prema pozornici kako bi uzeo Oscara, brojne kolege obraćale su se glumcu na znakovnom jeziku. Svojim govorom Troy je dirnuo mnoge. "Zahvalio bih predivnim gluhonijemim pozornicama na kojima sam dobio priliku pokazati se kao glumac. Oscara posvećujem gluhonijemoj zajednici i zajednici filma CODA. Ovo je naš trenutak", rekao je Kotsur. Zahvalio je i svojem najvećem junaku.

"Moj otac je bio glava obitelji. Nakon prometne nesreće bio je paraliziran od vrata niže, no bio nam je svima veliki oslonac. Tata, puno sam naučio od tebe. Uvijek ću te voljeti", rekao je Troy.

Kotsur je odrastao u Arizoni, a kada je imao devet mjeseci, roditelji su shvatili da je gluh te su naučili znakovni jezik. Poticali su ga da se igra sa svom djecom iz ulice, a neka od njih su upravo zbog njega i naučila znakovni jezik. U srednjoj školi za gluhonijeme je otkrio glumu te mu je to postao životni cilj. Htio se baviti i režijom, no prva iskustva nisu bila ohrabrujuća.

"Moj san o režiranju filmova je nestao kada sam shvatio da živim u svijetu u kojem zaista samo rijetki razumiju moj jezik", komentirao je jednom prilikom. Kada je dobio poziv od američkog nacionalnog kazališta gluhonijemih osoba, sve se promijenilo. Glumio je u nekoliko predstava, neke je i režirao, a upravo ondje je mogao i ostvariti svoj san.

Pojavio se kasnije u nekoliko filmova i serija, a postao je i sve poznatiji u Hollywoodu. Ulogu u filmu "CODA" prihvatio je kao priliku života, a upravo mu je ona donijela i Oscara na ovogodišnjoj dodjeli. Troy je inače u braku s glumicom Deanne Bray, no par ne voli previše otkrivati o svojoj vezi. Otkrio je kako se trenutačno sprema za nove filmske pobjede, a uskoro će se pojaviti u projektu "Flash Before the Bang", u kojem glume brojne njegove gluhonijeme kolege.

