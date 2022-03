Dick Van Dyke i njegova supruga Arlene Silver proslavili su nedavno desetu godišnjicu braka, a on je priznao i što ga je brinulo uoči samoga vjenčanja.

Legenda Hollywooda, 96-godišnji glumac Dick Van Dyke, prošlog je mjeseca proslavio 10. godišnjicu braka sa svojom suprugom Arlene Silver, a nedavno je otkrio kako je iskreno bio zabrinut kako će javnost komentirati njegovo vjenčanje s puno mlađom ženom.

Imao je 86 godina kada su se vjenčali, a bojao se da će mnogi govoriti kako se ona udala za njega samo zbog novca. Ipak, nitko im to dosad nije komentirao, prenosi Daily Mail. U novom intervjuu je ispričao kako je upravo Arlene zaslužna za njegovo zdravlje posljednjih godina, ali i za činjenicu što izgleda puno mlađe nego što to zaista jest. "Imamo jednak stav o životu. Ona voli plesati i pjevati i to je nešto što radimo svakoga dana. Pravo je osvježenje bila u mome životu", komentirao je glumac.

Samo lijepe riječi za svog je supruga imala i Arlene. "On je najsavršenije biće. Nikada nisam upoznala osobu koja je toliko sretna, toliko predivna i toliko draga", komentirala je.

Dick i Arlene upoznali su se 2005. godine kada je ona radila kao vizažistica na dodjeli nagrada SAG, a priznala je kako ju je njegov zarazni i blistavi osmijeh privukao na prvi pogled.

"Sjećam da sam ugledala Dicka za stolom, imao je leptir-mašnu i široki osmijeh. Baš kad sam sjela na svoje mjesto, odjednom se stvorio pokraj mene i rekao mi 'Bok, ja sam Dick.' Prvo što sam ga pitala je je li glumio u Marry Poppins", prisjetila se Arlene u jednom od intervjua za The Huffington Post.

Tijekom karijere duže od 70 godina Dick je osvojio pet Emmyja, nagrade Tony, Grammy, BAFTA-u i SAG nagradu za životnu djelo te je uvršten u televizijsku Kuću slavnih. Najzapaženije uloge ostvario je kao Rob Petrie u The Dick Van Dyke Showu, u The New Dick Van Dyke Showu i u The Carol Burnett Showu.

Dick je i ponosni otac četvero djece, sinova Barryja i Christina te kćeri Stacy i Carrie, koje je dobio u prvom braku s Margie Willet, koji je potrajao od 1948. do 1984. godine, a može se pohvaliti i da ima petero unučadi te četvero praunučadi.

