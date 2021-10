Ljubavna priča Dicka Van Dykea i Arlene Silver počela je 2005. godine kada su se upoznali na jednoj dodjeli nagrada kada im se dogodila ljubav na prvi pogled.

Legendarni holivudski glumac, pjevač i plesač Dick Van Dyke u prosincu će proslaviti 96. rođendan, a sudeći prema njegovim najnovijim fotografijama iz javnosti i dalje je snažan i dobrog zdravlja.

Paparazzi su 95-godišnjeg Dicka snimili kako odlazi s fitnessa sa svojom 50-godišnjom suprugom Arlene Silver s kojom je u sretnom braku posljednjih devet godina. Par je bio dobro raspoložen, a tragovi umora na njihovim se licima nisu primijećivali. Čini se kako je zvijezdi kultnog filma "Mary Poppins" od iznimne važnosti da tijelo i um održava aktivnima pa tako na svoje treninge redovito odlazi i rijetko koji propušta.

Dick i Arlene upoznali su se 2005. godine kada je ona radila kao vizažistica na dodjeli nagrada SAG, a priznala je kako su ju njegov zarazni i blistavi osmijeh privukli na prvi pogled.

"Sjećam da sam ugledala Dicka za stolom, imao je leptir mašnu i široki osmijeh. Baš kad sam sjela na svoje mjesto, odjednom se stvorio pokraj mene i rekao mi - Bok, ja sam Dick. Prvo što sam ga pitala je li glumio u Marry Poppins", prisjetila se Arlene u jednom od intervjua za The Huffington Post.

Ranije ove godine Dick se pojavio na 43. dodjeli nagrada Kennedy Center Honors gdje ga je najavila njegova dugogodišnja prijateljica i kolegica Julie Andrews. Tijekom ceremonije glumac se osvrnuo na svoje vrijeme provedeno u svijetu showbusinessa i na tako kako je proživio sve ove godine.

"Svi su me ti brojevi podsjetili na to koliko sam se zabavljao. Nisam radio kako bi preživio, plaćali su me da se igram", zaključio je Dick.

Tijekom karijere duže od 70 godina Dick je osvojio pet Emmyja, nagrade Tony, Grammy, BAFT-u i SAG nagradu za životnu djelo, te je uvršten u televizijsku Kuću slavnih. Najzapaženije uloge ostvario je kao Rob Petrie u The Dick Van Dyke Showu, u "The New Dick Van Dyke Showu" i u "The Carol Burnett Showu".

Najnoviji projekt na kojem radi je uloga u filmu "Capture The Flag" koji je trenutačno u pretprodukciji.

Dick je i ponosni otac četvero djece, sinova Barryja i Christina te kćeri Stacy i Carrie koje je dobio u prvom braku s Margie Willet koji je potrajao od 1948. do 1984. godine, a može se pohvaliti i da ima petero unučadi te četvero praunučadi.