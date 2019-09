Najpoznatiji iluzionist i mađioničar David Copperfield proslavio je svoj 63. rođendan, a mi smo se prisjetili koji su to skandali obilježili njegov život.

Kada pomislite na svijet slavnih i poznatih vjerojatno vam odmah ne padnu napamet imena slavnih iluzionista, no David Copperfield definitivno je mađioničar koji je stekao zvjezdani status koji se itekako može mjeriti s onim najvećih filmskih i glazbenih zvijezda.

Ovaj Amerikanac prema Forbesu je službeno najuspješniji iluzionist u povijesti, a njegov je televizijski show postigao nezapamćen uspjeh i obarao rekorde gledanosti u SAD-u. Dobitnik 21 Grammyja i mađioničar s preko 40 godina iskustva, Copperfield danas ima svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu, a čak 11 puta je uvršten u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda.

Copperfield je uspio prodati preko 33 milijuna ulaznica za svoje nastupe i time zgrnuti bogatstvo vrijedno preko 4 milijarde dolara, što ga čini najuspješnijim i najbogatijim samostalnim zabavljačem u povijesti. Možda glumci i pjevači dobivaju veću medijsku pažnju, ali sudeći prema Forbesovim listama, ne dobivaju najveće honorare - ovaj ih mađioničar većinu ostavlja daleko iza sebe.

Trenutno je David dvadeseta najbogatija zvijezda, a kada ne nastupa i smišlja nove trikove, ovaj se 63-godišnjak odmara, ali i vodi svojih 11 luksuznih hotelskih resorta na Bahamima.

Iako se bi se iz njegovog životopisa moglo zaključiti kako mu je uvijek sve išlo od ruke, to baš i nije tako. David je naime bio upetljan u poneki skandalozni trač, a 2007. i 2018. je čak bio optužen i za seksualno napastvovanje.

Lacey L. Carroll, nepoznata mlada dama, ga je 2007. godine optužila da ju je pokušao silovati, no sud je nakon opsežne istrage odbacio optužbe protiv mađioničara i pokrenuo postupak protiv nje, navodne žrtve, i to zbog prostitucije. Ipak, nije tu bio kraj optužbama tog tipa protiv Davida - u sječnju 2018. je optužen da je 1988., silovao tinejdžericu. Mađioničar je na to oštro reagirao i sve negirao.

U privatnom je životu ovaj šarmer imao više sreće, no ni tu nije bilo baš sve "čisto".

Dugi niz godina je bio u vezi s manekenkom Claudiom Schiffer. Sada bivši par prvi put se sreo 1993. godine na jednoj od njegovih predstava u Berlinu kada ju je pozvao na pozornicu da bude dio jedne od njegovih točaka. Ona je show došla pogledati s obitelji, a nakon što je sišao s pozornice, David ju je pozvao na večeru. Obzirom da su u to doba oboje bili velike zvijezde, njihov je romansa izazvala veliki interes javnosti.

Sedam mjeseci poslije Copperfield joj je darovao zaručnički prsten vrijedan 4,5 milijuna dolara, no do oltara nikada nisu došli.

Neposredno prije prekida izbio je skandal kada je jedan francuski časopis priložio dokument iz kojeg je bilo jasno kako je njihova veza dobro osmišljen posao kojeg se sjetio njezin menadžer. U dokumentu su, među ostalim, bili navedeni svi detalji njihovog upoznavanja na njegovom nastupu, a Claudia je tu večer organizirano stigla iz Pariza te za to dobila honorar od 20 tisuća dolara.

Na raspolaganju je imala automobil, tjelohranitelja i najbolji hotel, a sve što je trebala napraviti jest pojaviti se u dvorani u 21 sat. I njezina majka kasnije je priznala postojanje takvog ugovora, no istaknula je kako se među parom na kraju rodila prava ljubav. Ubrzo nakon otkrića Paris Matcha veza između Davida Copperfielda i Claudije Schiffer potiho je prekinuta, a ona se povukla iz javnosti. Claudia je u njihovim zajedničkim godinama itekako pridonijela njegovoj sve većoj popularnosti, no nakon izbijanja skandala, više nitko nije sa sigurnošću mogao tvrditi što se tu doista događalo.

David je od 2006. godine u vezi s 28 godina mlađom manekenkom Chloe Gosselin koja je 2010. godine rodila njihovu kći Sky i čini se kako nikada nije bio sretniji. Skandalima je došao kraj, a on se prepustio mirnom obiteljskom životu.