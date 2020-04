Dva braka činila su najpopularniju grupu na svijetu - ABBA, a nakon razvoda su napisali kultnu pjesmu o prekidima.

Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad okupili su švedsku pop-senzaciju 1972. godine, a nazvali su grupu po prvim slovima svojih imena - ABBA. Grupa je 1974. godine osvojila Eurosong pjesmom "Waterloo" te su u gotovo deset godina karijere poharali top-liste diljem svijeta. Priča iza reflektora nije bila toliko lijepa kao ona koju su predstavljali u javnosti, a upravo to dovelo je do raskola benda za koji se šuška da bi se uskoro ponovno mogao okupiti.

Agnetha se zaljubila u budućeg kolegu iz benda Bjorna Ulvaeusa kada je imala tek 19 godina nakon što su se sreli u jednom kafiću. Vjenčali su se godinu kasnije, a 1972. godine s još jednim parom osnovali su grupu ABBA. Radilo se o Anni-Frid Lyngstad i Bennyju Anderssonu. Grupa se nakon Eurosonga vinula u glazbene visine, a tijekom narednih su godina objavili kultne singlove "Super Trouper", "Dancing Queen", "Waterloo", "The Winner Takes it All", "Mamma Mia" i brojne druge te su postali jedan od najpoznatijih bendova 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća.

Iza blistave vanjštine njihove osobne priče postajale su sve kompliciranije. Oba su se para rastala, jedan 1980. godine, a jedan godinu kasnije. Ipak, grupa se nije razišla do 1982. godine. Agnetha je bila najpopularnija članica slavne švedske grupe, a rastava i raspad benda na nju su najviše utjecali. Upravo nju fanovi krive jer se ABBA više nikada nije okupila, no trebalo je proći mnogo godina da pjevačica prijeđe preko svega što se dogodilo.

"Bila je emocionalno uništena nakon razvoda i nije joj bilo lako. Imaju dvoje djece, a i sve se događalo pred publikom s obzirom na to da su tada bili na vrhuncu slave kao bend", rekla je prije nekoliko godina njezina prijateljica u intervjuu. Bjorn je tjedan dana nakon rastave već imao novu djevojku, a Agnetha je bila na rubu sloma te je krenula psihologu.

Pjesma koju pjevaju svi tijekom prekida nastala je upravo kada su se članovima benda raspali brakovi

Upravo u tom periodu grupa ABBA napisala je i objavila pjesmu "The Winner Takes It All", koju fanovi još danas slušaju tijekom prekida veza. Izvor blizak paru tvrdi kako je Agnetha svaki put kada bi pjevala tu pjesmu morala pronaći veliku snagu da određene stihove zapjeva a da se ne rasplače.

Bend se ponovno našao nakon turneje u studiju 1982. godine, no svi su shvatili da im više uopće nije zabavno surađivati jer je bilo previše emocija u svemu. Svi članovi benda komentirali su kasnije kako su imali brojne probleme, a na svjetskim su se turnejama mučili i s engleskim jezikom, bez obzira na to što su im sve pjesme na engleskom. Na kraju se ni pjevačice nisu više slagale, stoga ne čudi što se bend razišao.

Agnetha se za drugog supruga Tomasa Sonnenfelda udala 1990. godine, a njihova veza nije bila javna sve do razvoda tri godine kasnije. Nakon njega započela je vezu s vozačem kamiona koju ju je dvije godine uhodio. Kada su prekinuli, pjevačica je od policije tražila zabranu prilaza.

Prvi put nakon raspada benda članovi grupe ABBA javno su se susreli tek na premijeri filma "Mamma Mia" 2008. godine u Stockholmu. Posljednjih nekoliko godina kruže brojne glasine da bi se bend ponovno mogao okupiti, što je na kraju i potvrđeno, a trebali bi na turneju krenuti ove godine.