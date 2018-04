ABBA-in međunarodni uspjeh započeo je pobjedom 1974. na Natjecanju za pjesmu Eurovizije pjesmom "Waterloo", a njihova zajednička karijera trajala je do 1982. godine

Članovi švedske pop-grupe ABBA nakon više od tri desetljeća ponovno ulaze u studio da bi snimili dvije nove pjesme.

"Svima nam se činilo da bi, nakon nekih 35 godina, bilo baš zabavno ponovno nešto snimiti zajedno", stoji u njihovu zajedničkom priopćenju.

Naziv jedne od pjesama je "I still have faith in you".

Njihova dugogodišnja zajednička karijera trajala je do 1982.godine.

Grupa je nastala iz prijateljstva Bennyja Anderssona i Bjoerna Ulvaeusa u paru s Anni-Frid Lyngstad i Agnethom Faltskog. Naziv grupe nastao je od početnih slova imena članova.

ABBA je otišla u povijest kao jedan od najvećih sastava u povijesti glazbe, sa zaradom koja se broji u stotinama milijuna dolara.

