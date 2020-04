Carmen Electra je pjevačica, model i glumica, a njezin osobni život godinama je punio medijske stupce.

Pjevačica i model Carmen Electra, pravim imenom Tara Leigh Patrick, cijelu svoju karijeru intrigira javnost brojnim istupima u medijima, no u početku nije bilo tako lako kao danas. Bila je jedna od najseksi žena svijeta, a sve joj se promijenilo u životu tek nakon što je upoznala pjevača Princea.

Upravo on joj je pomogao da izda svoj prvi album te da se plasira u zvjezdano nebo. Princea je upoznala kada se preselila u Minneapolis, a 1996. godine se počela baviti i modelingom te se nekoliko puta pojavila u slavnom Playboyju. Kako bi bila bliže svemu, preselila se u Los Angeles, gdje je pokrenula i glumačku karijeru.

Najbolje je znamo po ulozi Lani McKenzie u popularnoj seriji "Spasilačka služba", no glumila je i u brojnim drugim serijama i filmovima. Pojavila se i u spotu za pjesmu "The Inevitable Return of the Great White Dope" benda Bloodhoung Gang u vrijeme njihove najveće popularnosti. Jednako kao i njezin poslovni, i privatni život je godinama stvarao veliki interes javnosti, ako ne i veći.

Ljubila je brojne slavne muškarce, a udala se za košarkašku zvijezdu Dennisa Rodmana. Par se vjenčao u Las Vegasu, no samo nakon devet dana su tražili poništenje braka. Kasnije je košarkaš izjavio kako nije bio priseban kada je rekao "da" Carmen. Četiri mjeseca nakon toga zauvijek su se razišli.

Nakon Rodmana ljubila je gitarista Davea Navarra s kojim se vjenčala 2003. godine, a svoj su brak zauvijek obilježili i u reality showu koji se emitirao na MTV-u. Rastali su se nakon tri godine. S glazbenikom Robom Pattersonom zaručila se nakon njega, no zbog nevjere pred oltar nikada nisu stali.

Electra je zatim ljubila jednog od najslavnijih glazbenih kritičara na svijetu, Simona Cowella.

Slavna pjevačica i glumica i danas izgleda besprijekorno, a iako posljednjih godina ne znamo koga točno ljubi te se ne pojavljuje previše na velikim i malim platnima, i dalje je jedna od najzanimljivijih osoba u svijetu showbiza.