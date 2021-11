Brooke Shields prisjetila se golišavih i kontroverznih scena iz filma "Plava laguna", koji joj je donio svjetsku scenu.

Američka glumica Brooke Shields proslavila se u filmu "Plava laguna", snimljenom 1980. godine, a koji je u ono vrijeme izazvao velike kontroverze zbog razgolićenosti glavnih glumaca, koji su tada bili tek tinejdžeri.

Danas 56-godišnja Brooke u filmu je igrala lik prelijepe djevojke odrasle na pustom otoku, a tada je imala tek 15 godina, što je gledatelje šokiralo s obzirom na scene seksa, no kasnije ih je sve dodatno iznenadila vijest da je bila djevica sve do svoje 22. godine.

Javnost ju je oduvijek smatrala ljepoticom i divila joj se, iako ona samu sebe dugo vremena nije tako doživljavala, zbog čega se nije htjela upuštati ni u ljubavne veze. Danas otvoreno priznaje kako joj je žao što nije ranije zavoljela samu sebe i svoj izgled jer bi mladost provela bezbrižnije i opuštenije.

No to nije prvi film kojim je sablaznila javnost jer učinila je to 1978. godine pojavljujući u "Pretty baby", koji je snimila sa samo 13 godina, a njezine scene koje je bila snimila okarakterizirane su kao dječja pornografija.

Brooke je nedavno progovorila o tome i danas tvrdi kako to ipak na nju i njezino odrastanje nije negativno utjecalo.

"To te ne može povrijediti kada odrastaš u New Yorku. Mislim, potrebno je samo pet minuta šetnje u staroj 42. ulici da se susretnete s prostitucijom. I također, bila sam veoma izdvojena od svega toga u stvarnom životu. Bila sam nevina do svoje 22. godine, tako da je sve to u mom umu bilo samo pretvaranje. Nisam privatno patila zbog toga", ispričala je glumica za The Guardian.

Brooke je u svijet šoubiznisa pogurala njezina majka Teri, zahvaljujući kojoj je sa samo 11 mjeseci snimila prvu reklamu za dječji sapun, a da bi je na kraju natjerala i da pozira za Playboy sa samo 10 godina.

Na spornoj fotografiji stajala je u kadi, našminkana i prekrivena uljem, a snimao ju je Garry Gross, koji je radio na projektu nazvanom "Žena u djetetu", s ciljem da prikaže ženstvenost pretpubertetskih djevojaka uspoređujući ih s odraslim ženama.

Brooke je početkom 80-ih godina pokušala spriječiti korištenje fotografije, ali je američki sud odredio da je ona obvezana uvjetima ugovora te da zakon o dječjoj pornografiji nije prekršen. Prava na fotografiju je 1992. godine otkupio američki umjetnik Richard Prince, koji ju je uredio i nazvao je "Duhovna Amerika". 1999. godine njegova verzija prodana za 151 tisuću dolara, a deset godina kasnije konačno je uklonjena iz londonske Moderne galerije Tate, u kojoj je bila izložena čitavo desetljeće.

Rozga u društvu frajera s kojim je često viđamo ne skida osmijeh s lica, a čak su se i modno uskladili +26

Slavni domaći par rijetko vidimo zajedno u javnosti, a glumica je sada zablistala u bijeloj haljini uz svoju bolju polovicu +10