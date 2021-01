Paparazzi su snimili Alessandru Ambrosio na odmoru u Brazilu, a čini se da se ova bivša manekenka iz badića ne skida.

Umirovljena anđelica Victoria's Secreta i svjetski poznata manekenka Alessandra Ambrosio božićne i novogodišnje blagdane je odlučila provesti u rodnom Brazilu, na čijim je plažama bila glavna zvijezda.

Alessandru su paparazzi snimili u minijaturnom bikiniju, dok je s obitelji boravila na luksuznoj jahti i pokazivala utegnuto tijelo u 40. godini dok se sunčala i s palube broda skakala u more. Pri tom je minijaturni bikini jedva ostao na mjestu, no ona se na to nije previše obazirala već se nastavila dobro provoditi.

Svoje slobodno vrijeme najviše voli provoditi na plažama i već je nekoliko puta istaknula kako je to njezino prirodno okruženje. Nakon uspješne manekenske karijere Alessandra najviše vremena provodi sa sa svojom obitelji, 12-godišnjom kćeri Anjom i 8-godišnjim sinom Noahom koje je dobila s bivšim partnerom Jamiejem Mazurom.

U svijetu mode ostala je zahvaljujući svojim dizajnerkim bikinijima koje najbolje sama reklamira. Dizajniranjem se počela baviti nakon što se odlučila prestati baviti aktivnim manekenkstvom i nositi revije za napoznatije dizajnere koji su se uvijek otimali za nju. Liniju badića je pokrenula sa svojom sestrom, a u poduzetničkim vodama se prvi put okušala 2004. godine s kolekcijom nazvala Alessandra Ambrosio by Sais. U mjesec dana na tržištu prodalo se čak deset tisuća kupaćih kostima jer ih je ona sama reklamirala.