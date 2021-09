Švedska grupa ABBA raspala se 1982. godine i uporno su se opirali ponudama da se ponovo okupe, no očekuje se da će sada razveseliti obožavatelje vijestima o novoj suradnji.

Gotovo četiri desetljeća od razlaza, očekuje se da će švedska grupa ABBA u četvrtak najaviti senzacionalan glazbeni povratak.

Slavna grupa prodala je više od 400 milijuna albuma i utjecala na naraštaje pop glazbenika.

Nakon pobjede na Euroviziji 1974. godine s pjesmom "Waterloo", postali su globalne superzvijezde zahvaljujući nizu hitova sedamdesetih i ranih osamdesetih.

Od razilaženja 1982. godine, uporno su se opirali ponudama da se ponovo okupe i zarekli su se da to nikada neće napraviti na razočarenje legije obožavatelja.

No očekuje se da će u četvrtak razveseliti obožavatelje vijestima o novoj suradnji.

Sada sedamdesetogodišnji autori pop klasika "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" i "Take a Chance on Me", najavili su "povijesnu" objavu u 18:45 po srednjoeuropskom vremenu.

Detalji se još drže u tajnosti, ali očekuje se da će grupa najaviti objavu prvih pjesama od 1980-ih i pokretanje nove kazališne predstave u kojoj će nastupati kao hologrami "Abbatars".

"Hvala vam što ste čekali, putovanje će uskoro početi", objavila je prošli tjedan na Twitteru slavna četvorka - Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Faltskog (71), Bjorn Ulvaeus (76) i Benny Andersson (74).

Tabloid The Sun piše da je bend snimio osam novih pjesama.

