Ako se nekoć mislilo da je ljeto u Zagrebu najgore što vam se u vrućim mjesecima može dogoditi, to više nikako nije slučaj. Kulturna ponuda Zagreba u srpnju i kolovozu svake godine sve je bogatija, a u mnoštvu događanja i festivala izdvaja se kazališno ljeto Teatra Exit. Ljetne noći Teatra Exit ovaj put obogatile su svoju ponudu mnogim gostovanjima, a jedno od njih je i ono predstave „Domaši“, nastale u koprodukciji Gradskog kazališta lutaka Split i Umjetničke akademije u Splitu.

Za vrijeme sparnih, ljepljivih srpanjskih vrućina hrvatska metropola postaje prava asfaltna pećnica, a osvježenje je najbolje potražiti u večernjim satima. Srećom, jubilarne 10. Ljetne noći Teatra Exit nude pravo osvježenje ljubiteljima kazališta, pa se osim stalnih Exitovih predstava na nekoliko lokacija u gradu mogu pogledati odlične gostujuće predstave. Prave kazališne poslastice.

Upravo u tu kategoriju spada i monodrama „Domaši“ iz Splita koju je zagrebačka publika imala čast pogledati u nedjelju 7. srpnja – i oduševiti se.

Originalni tekst, režija i izvedba Ane Marije Veselčić transformirali su malu tamnu pozornicu u Frankopanskoj ulici u svijet dugačkih jednolično oličenih hodnika, drvenih kreveta i limenog posuđa – u svijet „domaša“.

Zaboravljena djeca okrutnog svijeta

„Domaši“ su kolokvijalni naziv za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja odrastaju u državnim domovima, a takve je djece u Hrvatskoj oko 800. Sudbine tih 800 malenih pojedinaca od ranog su djetinjstva ispresijecane tugom, samostalnošću i usamljenošću, a usađena im je i svijest o neizvjesnosti – što će biti s njima kada službeno prestanu biti domaši s 18 godina?

Ta nevidljiva djeca koja su štićenici, ali nerijetko i žrtve okrutnog domaškog sustava protagonisti su ove kratke predstave u trajanju od 80 minuta koja će vas svojom svježinom i iskrenošću oboriti s nogu.

Uz posve jednostavnu scenu i tek nekoliko ključnih rekvizita, glumica Ana Marija Veselčić pred očima tihe publike pretvorit će se u niz karakterističnih likova koji žive iza zidova jednog dječjeg doma. Njihova univerzalnost omogućava nam da zamislimo bilo koji dom, bilo koji tvrdokorni sustav u kojem pojedinci preživljavaju, a istovremena ljudskost udahnjuje tim stereotipima individualnost i oživljava ih.

Tu su frustrirana medicinska sestra, birokratski uhljebi, mališani koji plaču za roditeljima, brižni domari, lijepe kraljice, najpopularnije djevojčice u domu, nasilnici i buntovnici, svi osuđeni na suživot unutar domova. Nevidljiva djeca „domaši“ o kojoj se priča samo kada se po medijima provlače priče o zlostavljanju unutar takvih institucija ili kada se skuplja novac za njihovo daljnje školovanje.

Autentičnost kakva se rijetko viđa

Ova monodrama odiše mirisom sredstava za čišćenje, a oduševljava svojom dirljivošću. U složenom dramskom tekstu koji spaja više kompleksnih ličnosti i sudbina Ana Marija Veselčić progovorila je glasovima zaboravljene i odbačene djece koja usprkos teškim životnim okolnostim žive bogate unutarnje živote, koja se nimalo ne razlikuju od djece izvan domova.

Izražajna gluma, mijenjanje glasova, pokreti tijela kao dodatni izvor ekspresivnosti – to su atributi izvedbe ove monodrame. Od sreće do suza, suosjećanja do osude, sve su to osjećaji koje će publika proživjeti zajedno s malim junacima predstave, „domašima“, a u pojedinim trenucima morat će se suočiti i s knedlom u grlu od neugode. Jer se moramo zapitati jesmo li kao društvo iznevjerili tu djecu?

Kompleksan tekst i karakterizacija likova prati naizgled jednostavnu priču domaškog života.

Tanka linija između svijeta odraslih i svijeta onih posve malenih stalno se nježno prelazi, a nikada ne postaje konfuzna.

Nakon sat i dvadeset minuta emotivnog putovanja kroz svakodnevnicu onih o kojima mnogo ne razmišljamo, publika reagira emocionalno, ispraćajući mladu glumicu i autoricu predstave s ovacijama, a na pozornicu ju poziva čak pet puta.

„Domaši“ su nježna priča o malim ljudima koji žive u velikom sustavu. O ljudima koje ponekad prelako zaboravimo, a jednako su vrijedni, ljudski i životni kao i mi. Autentično kazališno iskustvo za svaku preporuku.