Princ Andrew kovao je tajni plan s princezom Dianom protiv princa Charlesa, o čemu piše kraljevska biografkinja Angela Levin u svojoj novoj knjizi "Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Future Queen Consort".

Princ Andrew potajno je kovao zavjeru s princezom Dianom i svojom bivšom suprugom Sarah Ferguson kako bi pokušali spriječiti Charlesa da postane kralj i omogućiti princu Williamu da preuzme prijestolje s vojvodom od Yorka kao regentom, otkriveno je u novoj kraljevskoj biografiji autorice Angele Levin.

Tema Angeline nove knjige "Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Future Queen Consort" zapravo je život Camille Parker Bowles, a u njoj tvrdi kako je vojvoda od Yorka bio jako zločest prema njoj te da se rotio s princezom Dianom kako bi spriječio kraljičina najstarijeg sina, vlastitog brata, da postane kralj.

Andrew je navodno lobirao kod kraljice i vodio kampanju protiv braka između Charlesa i Camille, koji su danas kralj i kraljica supruga, govoreći majci da ona nije pouzdana i dovoljno velika aristokratkinja. Prema njegovu navodnom planu, William je trebao biti prvi u redu za prijestolje, a Charles izbačen. Andrew bi postao regent, i to u slučaju da je kraljica preminula prije nego što je William navršio 18 godina.

Citirajući visoki izvor s dvora, Levin piše da je vojvoda od Yorka skovao zavjeru s Dianom da poguraju princa Charlesa u drugi plan, s ciljem da princ Andrew postane regent princa Williama.

"Andrew je vrlo snažno lobirao s nadom da Charles neće postati kralj kad mu majka umre i da će William nositi krunu", piše Levin.

"Dok je Diana bila živa, kovala je urotu s Andrewom kako bi pokušala potisnuti princa Charlesa u stranu i da bi Andrew mogao postati regent princu Williamu, koji je tada bio tinejdžer. Bila su to mračna i čudna vremena, u kojima je paranoja postala stvarnost. Njegovo ponašanje bilo je vrlo, vrlo negativno i krajnje neugodno za kraljicu, koja se nije slagala s tim. Rečeno mi je da je to bila jedna od rijetkih prilika da nije uspio kod nje. Bez obzira na to, očito je bio jako ljut što nije mogao na neki način vladati zemljom. Ostao je toliko neprijateljski raspoložen prema Camillinoj pojavi", izjavio je izvor iz palače za potrebe pisanja knjige.

Buckinghamska palača i predstavnici vojvode od Yorka zasad se o navodima u novoj knjizi nisu oglasili.

Žena koju zovu boginjom ljepote doživjela je neugodnu scenu tijekom šetnje, za sve je kriva spala naramenica! +28

Pogledajte kako su Tatjana Jurić i Anđa Marić izgledale prije 16 godina kada su uživale na početku svojih i danas uspješnih karijera! +38