Pokojna glumica Mira Furlan je svojoj u autobiografiji "Voli me više od svega na svijetu" progovorila o mučnom seksualnom zlostavljanju.

U Hrvatskoj je nedavno objavljena autobiografija naše neprežaljene glumice Mire Furlan "Voli me više od svega na svijetu", u kojoj je otkrila neke nepoznate, ali i šokantne detalje svog života, a između ostalog, progovorila je i o seksualnim napadima koje je doživjela.

Otkrila je tako da je bila napadnuta u studentskom domu, na ulici u Zagrebu, i to čak dva puta, jednom kada je šetala sama, a drugi put s prijateljicom Katjom.

"Kad sam imala šesnaest, hodala sam niz jednu zagrebačku ulicu usred dana. Dvije velike ruke iznenada su provirile kroz vrata, zgrabile me sa zaprepašćujućom snagom na koju nikad ranije nisam naišla te me povukle u mračnu zgradu. Nevidljiva osoba čvrsto me je držala u mračnom prolazu. Dva tipa razgovarala su o tome što će napraviti sljedeće, spominjući prazan stan na katu. Snaga stiska bila je za mene potpuno novo iskustvo. Jasno sam shvaćala da bijeg nije moguć. Tada sam se isključila i izdigla se iznad scene, promatrajući je ravnodušno. Tipovi su postajali nervozni. Nisu mogli shvatiti zašto se ne borim i ne vrištim. 'Pogledaj je', rekao je jedan. 'Čudna je.' 'Previše je čudna', rekao je drugi. 'Pustimo je, uopće nije zabavna.' I tako su me oslobodili", napisala je glumica u odlomku koji je objavljen na stranici javniservis.net.

Mira je u knjizi otkrila i kako ju je seksualno napala poznata hrvatska ličnost.

"To što sam bila 'čudna' nije mi pomoglo puno godina poslije, dok sam ćaskala i pila u nečijem stanu nakon kazališne predstave. Iznenada sam završila sama s čovjekom kojeg sam jedva poznavala, čovjekom iz drugoga grada, vrlo poznatom javnom ličnošću. Gdje su svi ostali? Kamo su nestali? Zgrabio me je snagom koja je bila zastrašujuća. Pričepio me je koljenom dok mi je obje ruke držao nad glavom. Osjećala sam se potpuno bespomoćno. Rukom mi je pokrio usta da ne vrištim. Snošaj je bio gotov za nekoliko sekundi. Možda je upravo njegova brzina bila to što me spasilo od prestravljenosti zbog napada. Moj um nije to mogao slijediti. Sve je bilo gotovo prije nego što sam uopće mogla shvatiti što se desilo. Bila sam zapanjena i bez teksta. On je nestao sljedeće sekunde. Ja sam pak trčala zagrebačkim ulicama cijelim putem do kuće, više šokirana drskošću nego duboko pogođena nasiljem. Na čas sam pomislila otići na policiju, ali sam odlučila da neću. Znala sam da bi policajci jedan drugom značajno namigivali misleći: 'Drolja. Dobila je što je zaslužila'", napisala je.

Mira je preminula od posljedica bolesti zapadnog Nila u 66. godini u Americi, gdje je živjela sa suprugom i sinom, a bila je jedna od najzaposlenijih i najpopularnijih glumica 80-ih u Jugoslaviji. Rođena je 7. rujna 1955. godine u Zagrebu, njezin otac Ivan bio je istaknuti znanstvenik, a majka joj je završila francuski jezik i jugoslavistiku. Glumica je u rodnom gradu završila osnovnu školu i gimnaziju.

Sa 16 godina proživljavala je teške trenutke jer joj je majka preminula od karcinoma, što je bilo posebno teško za Miru jer su imale buran odnos i često su se svađale, a onda joj je ona pisala pisma u kojima se nakon svega ispričavala.

