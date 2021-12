"Voli me više od svega na svijetu" naziv je autobiografske knjige koju je Mira Furlan dovršila prije smrti.

Vijest o smrti legendarne glumice Mire Furlan rastužila je njezine obožavatelje početkom ove godine, a njezin suprug Goran Gajić tek je nedavno otkrio kako je u svojim posljednjim danima života uspjela dovršiti memoare.

Knjiga "Voli me više od svega na svijetu" sadrži Mirine trenutke iz života, one lijepe i malo manje lijepe, detalje obiteljskog života u kojima je posebnu pažnju posvetila opisivanju odnosa sa sinom Markom koju je svoju autobiografiju i posvetila, a u prodaji bi se trebala naći 15. prosinca.

"Pišem li ovu knjigu za tebe? Da bi ti mogao razumjeti što se događalo prije tebe? Kako bi mogao proviriti u daleki, davno nestali svijet iz kojeg su potekli tvoji roditelji? Želiš li uopće znati nešto o tome? Treba li ti ta teška prtljaga, koju tvoja majka vuče sa sobom cijeli svoj život, ne nalazeći načina da ga bar začas odloži? Ili pišem za sebe, sebi? Zašto? Zato da 'bolje razumijem samu sebe' pokušavajući da detektiram skrivenu 'priču' u raštrkanom, nelogičnom, kaotičnom narativu svojega života? Dok sam pokušavala odgovoriti na ta pitanja na koja odgovor nije moguć, boreći se s riječima jezika koji nije moj (iako se drsko pretvaram da jest), dogodilo se nešto jako čudno: odrastao si. Ne samo to: Amerika je postala drugačija zemlja, zemlja zlokobno slična mjestu koje smo nekada napustili s užasom i u očaju. Više nema sumnje da su sile koje su nas istjerale iz naših domova izvojevale globalnu pobjedu. Već smo se jednom borili s tim silama. Sada smo umorni. Iscrpljeni ponavljanjem. Uz to, prilično neobično, ova knjiga postaje drugačija knjiga. To više nije knjiga sjećanja na daleko mjesto i daleko vrijeme. Ona postaje nešto puno drugačije: molba Americi i svijetu", napisala je Mira u jednom poglavlju, a prenosi Večernji list.

Mira je preminula od posljedica bolesti zapadnog Nila u 66. godini, u Americi gdje je živjela sa suprugom i sinom, a bila je jedna od najzaposlenijih i najpopularnijih glumica 80-ih u Jugoslaviji. Rođena je 7. rujna 1955. godine u Zagrebu, njezin otac Ivan bio je istaknuti znanstvenik, a majka joj je završila francuski jezik i jugoslavistiku. Glumica je u rodnom gradu završila osnovnu školu i gimnaziju.

Sa 16 godina proživljavala je teške trenutke jer joj je majka preminula od karcinoma. To je bilo posebno teško za Miru jer su imale buran odnos i često su se svađale, a onda joj je ona pisala pisma u kojima se ispričavala.

Franka osvanula samo u korzetu i halterima, odmah su počele usporedbe s najzgodnijim ženama na svijetu! +25

Drastična promjena: Kako nekoliko mjeseci kasnije izgleda dečko zbog kojeg je Martina Tomčić izjavila da se zaljubila? +32