Janis je odlučila progovoriti o kćeri Amy Winhouse u novom dokumentarcu "Amy Winehouse: 10 Years On".

Amy Winehouse imala je 27 godina kada je tragično preminula 23. srpnja 2011. uslijed trovanja alkoholom, a njezina majka Janis odlučila je ispričati priču o njoj u novom dokumentarcu "Amy Winehouse: 10 Years On".

Istaknula je kako smatra da svijet nije poznavao pravu verziju njezine kćeri i zato je odlučila otkriti stvari iz njezina života koje javnost dosad nije znala u godini kada će biti 10. godišnjica smrti.

Janis, koja boluje od multiple skleroze, ispričat će priču o Amy uz pomoć članova obitelji jer zbog bolesti neke uspomene ne pamti najbolje. Upravo joj je to bila i najveća motivacija za ovo snimanje s BBC-jem, a u dokumentarcu će biti nikad viđene obiteljske snimke i arhivske snimke s britanske televizije.

Janis i njezin bivši muž, Amyin otac Mitch, nakon smrti svoje kćeri osnovali su fondaciju. Inače, pjevačica nije ostavila oporuku, pa su njezino bogatstvo od 5,3 milijuna dolara naslijedili njezini roditelji. Njezin bivši muž, glumac Blake Fielder-Civil (38), od kojeg se razvela 2009., nije dobio ništa.

No onda je Blake odlučio osam godina nakon njezine smrti tražiti svoj dio od 1,8 milijuna dolara smatrajući da ima puno pravo na to. Glumac je istaknuo da ima puno pravo na mjesečni džeparac jer je Amy napisala neke od najvećih hitova dok su bili šest godina zajedno.

Prema pisanju stranih medija, Winehouse je dala Fielder-Civilu 450.000 dolara u trenutku kada su se razveli, a ako su oboje s time bili zadovoljni i to je bio dogovor, onda on nakon svega nema pravo tražiti nikakve dodatne novčane iznose. Bezosjećajni zahtjev, kako ga je nazvala javnost, šokirao je Amynu obitelj.

Mnogi smatraju da Blake nema pravo ni na što jer je njihova veza bila užasna i turbulentna te su vijesti o njihovu odnosu često bile uznemirujuće.

Amy je upoznala glumca 2005. u pubu u Londonu kada je bila u ranoj fazi svoje glazbene karijere, a on je radio kao asistent u videoprodukciji. Par se upoznao igrajući skupa biljar i slušajući jukebox i tada je Fielder-Civil bio u vezi s drugom ženom. No mjesec dana kasnije on i Winehouse bili su u vezi.

Pjevačica je tetovirala na prsa njegovo ime, dok je on njezino iza uha. Ipak, šest mjeseci kasnije njihova se romansa raspala kada je Blake odlučio da želi prekid i vratio se bivšoj curi. Ubrzo nakon toga Amy je progovorila za britanske medije i otkrila da iza sebe ima loše razdoblje.

"Bila sam stvarno depresivna. Bila sam zaljubljena u nekog i to se raspalo. Puno toga ima veze s lošim izborima i bojaznima. Oboje smo krivi za prekid", ispričala je pjevačica. Tada je počela više piti kako bi blokirala bol. Menadžment ju je nagovorio da ode na odvikavanje, no to nije dugo potrajalo.

"Pitala sam tatu misli li da trebam ići. Rekao je ne, ali da bih trebala pokušati, pa sam to i učinila, na samo 15 minuta. Ušla sam i rekla 'bok', a potom objasnila da pijem jer sam zaljubljena i uništila sam vezu. Tada sam otišla", ispričala je Amy.

Winehouse je odlučila nastaviti piti i liječiti svoje slomljeno srce radeći i u tom razdoblju napisala je većinu pjesama svog hit-albuma "Back to Black". "Pjesme na albumu su iz razdoblja kada sam imala veliku zbrku u glavi. Doslovno sam dosegnula dno. Mrzim koristiti takvu frazu jer sam sigurna da ću u nekom trenutku potonuti i dublje. No bila sam klinički depresivna i uspjela sam dobiti nešto na što sam ponosna iz nečega što je bilo užasno", rekla je pjevačica.

Početkom 2007. Winehouse je prekinula kratku romansu s izvršnim radijskim urednikom Alexom Jonesom-Donnellyjem, a onda je u njezin život ponovno ušetao Blake. Ovoga puta njihova je veza bila još destruktivnija i uvukla se u sva područja njihova života.

Glumac je Amy, koja je ranije konzumirala samo travu, upoznao s teškim drogama, što je svojedobno i sam javno priznao. "Napravio sam najveću grešku u životu što sam uzimao heroin pred njom. Upoznao sam ju s heroinom, crackom i samoozljeđivanjem. Osjećam se i više nego kriv", rekao je Blake 2008.

Par je postao poznat po javnim svađama i fizičkim obračunima, ali i po groznom ponašanju. Tijekom jednog žestokog sukoba Amy su fotografirali prekrivenu ogrebotinama i modricama te s krvlju na cipelama. No pjevačica i glumac u tome nisu vidjeli problem te su u travnju 2007. objavili da su se zaručili.

Vijest je šokirala njihove obitelji i Amyne obožavatelje, a par se mjesec dana kasnije vjenčao u Miamiju. U lipnju 2007. Winehouse je šokirala tijekom intervjua kada je pokazala riječi "Volim Blakea" ("I love Blakea") na trbuhu koje je urezala oštrim dijelom ogledala. Dva mjeseca kasnije Amy je završila na ispumpavanju želuca nakon što je pretjerala s koktelom droga sastavljenim od heroina, ketamina, kokaina i ecstasyja.

No tu nije bio kraj šokantnim događanjima u njezinu životu. Blake je uhićen jer je napao vlasnika puba, a pokušao se izvući iz toga podmićivanjem svjedokinje koja nije na to pristala.

Glumac je dobio 27 mjeseci zatvorske kazne, a za to je vrijeme Winehouse prodavala milijune albuma, osvojila pet glazbenih nagrada Grammy. Svoje nagrade posvetila je roditeljima i Blakeu. No onda je Amy dala novu priliku rehabilitaciji te je shvatila koliko je njezin brak bio toksičan.

Fotografi su ju tamo uhvatili kako se mazi s glumcem Joshom Bowmanom. "Zasad sam odlučila zaboraviti da sam udana", rekla je pjevačica. Blake je ubrzo nakon izlaska iz zatvora tražio razvod zbog preljuba, a naveo je i da je shvatio da je nepodnošljivo živjeti sa zvijezdom. Razveli su se u srpnju 2009.

Amy se nakon toga nastavila boriti s ovisnošću o alkoholu, a njezina europska turneja otkazana je nakon fijaska u Beogradu. Naime, bacila je svoj mikrofon na tlo i otišla s pozornice. Mjesec dana kasnije pjevačicu je njezin tjelesni čuvar Andrew Morrison našao mrtvu u njezinoj spavaćoj sobi.

Obdukcija je pokazala da je Winehouse umrla od trovanja alkoholom. "Ja sam i više nego neutješan... moje suze nikad se neće osušiti", rekao je Blake kada je saznao za njezinu smrt.